„Holky hrají vynikajícím způsobem, strašně se mi to líbí. Na druhé straně nám chybí výsledky,“ povzdechl si člen Síně slávy profesionálních trenérů a držitel ceny Fair Play.

Během šampionátu zůstává přikovaný doma v Uherském Hradišti u televize a žasne nad počínáním podceňovaného Bašného výběru.

Ani odborník, jakým Zerzáň bezpochyby je, netušil, že by se Češky mohly takovýmto úchvatným způsobem rvát a trápit favorizované soupeřky.

„Děvčata mě svojí výbornou hrou velmi mile překvapila. Nečekal jsem, že tento výběr bude tak kvalitně hrát a vzdorovat. Nechci hodnotit co bylo před patnácti lety, ale to, co holky předváděly loni a předloni, je úplně jiné než to, jakým vynikajícím způsobem se prezentují letos,“ chválí Zerzáň.

„Mně se líbí, jak hraje obrana i útok. Je tam vidět bojovnost, nasazení i výborná střelba,“ přidává spokojeně.

Ani skvělé výkony ale zatím na body a postup ze základní skupiny nestačí.

České házenkářky prohrály na mistrovství Evropy oba duely.

Po úvodní čtvrteční porážce se Švédskem v sobotu večer podlehly dalšímu velkému favoritovi, úřadujícím olympijským vítězkám Ruskám.

Jistá, klidná, fantastická

Svěřenkyně trenéra Jana Bašného ještě deset minut před koncem útočily na bodový zisk, závěr ale vyšel lépe zkušenějším soupeřkám, které zvítězily 24:22.

„Já si pamatuji doby, kdy nás Rusky dříve rozsekaly, nyní to bylo jiné. Kdybychom si nevybrali slabší chvilku, klidně jsme mohli vyhrát,“ míní a zároveň upozorňuje, že český tým předvedl dobrý výkon už v zahajovacím duelu proti Švédsku.

Hvězdou výběru je bezesporu brankářka Kudláčková. Při absenci zraněné Satrapové jasná jednička týmu.

Na mistrovství Evropy chytá báječně. Zazářila se Švédskem, famózní zákroky předvedla také proti Ruskám. „Úplně mě způsobem chytání šokuje,“ přiznává s úsměvem Zerzáň. „Je jistá, klidná, bez emocí. Úplně fantastická,“ vyzdvihuje slávistickou odchovankyni.

Výtečně si ovšem počínají i další hráčky. Střelecky září Jeřábková, v silné konkurenci se neztrácejí ani Knedlíková, Kvášová či Marčíková.

Jediné, co Zerzáňovi, jenž v reprezentaci odkoučoval neuvěřitelných 422 zápasů a ženský národní tým v roce 1986 dovedl na mistrovství světa ke druhému místu, vadí, jsou změny v sestavě. „Nelíbí se mi, že když vedeme o tři branky a jakoby šetříme některé hráčky. Jeřábková hraje na krev a pak jde dolů. To mně trošku vadí a kazí naše jinak parádní vystoupení. Já bych asi střídal jinak, i když nejsem v dějišti a nemám všechny informace,“ říká.

Šestinásobný šampion, který kromě Zlína, Kunovic a Veselí nad Moravou trénoval také ženy pražské Slavie, Lublaně nebo Koprivnice, úplně spokojený není ani s hrou pivota či malým využíváním křídel. „Je to naše největší slabina za posledních deset let, pořádný pivot nám dlouho schází,“ tvrdí Zerzáň.

Více čeká třeba od křídelnice Malé nebo spojky Šustkové, kterou v minulosti vedl ve Veselí nad Moravou.

„Není tou osobností, jakou bych si představoval. Bojí se vystřelit, přitom ránu má. Není to Šustková, jakou znám. Asi na tuto úroveň ještě nedorostla,“ zamýšlí se.

I tak má podle Zerzáně české družstvo velkou šanci na postup do další fáze turnaje.

„Věřím tomu, že Honza Bašný něco vymyslí a že jsme schopní přes Španělsko postoupit, i když bychom si do osmifinálové skupiny nenesli žádný bod,“ říká.

Postup bychom si zasloužili

Legendární kouč se protivníka z Pyrenejského poloostrova, se kterým se Jeřábková a spol. utkají v pondělí od 18.15, nebojí.

„Španělky vypadají jako nejslabší soupeř. Podle toho, jaké výkony předvádíme, bychom měli vyhrát. Když na své výšině zůstane Kudláčková, máme velkou šanci. Za to, co předvádíme, bychom si postup zasloužili,“ je přesvědčený.

Český tým se až doposud famózně vypořádal s absencemi hned několika opor.

Kvůli zranění přišly o účast na Euru brankářská jednička Satrapová, spojka Ryšánková a křídelnice Mika.

Vzhledem k mateřským povinnostem schází kapitánka Korešová, další spojku Hrbkovou a pivotku Tichou nepustil na turnaj zaměstnavatel.

„Ze všech mi nejvíce chybí Luzumová (nyní Korešová – pozn. red.). Pokaždé dá naší hře rozum, řád. Vedle ní by Jeřábková ještě povyrostla. Nyní to víceméně stojí na jediné hráčce,“ připomíná.

Reprezentaci zatím nezasáhl koronavirus, dosavadní testy všech členů týmu byly negativní.

Kvůli pandemii od spolupořadatelství ME na poslední chvíli odstoupilo Norsko a turnaj hostí jen Dánsko.

V Herningu a Koldingu se hraje bez diváků, všechny týmy jsou uzavřené v „bublině“.

„Absence fanoušků ubírá atmosféru všem sportům. Ať jde o fotbal, hokej nebo lyžování. Na druhé straně hráčky to podle mě až tak nevnímají. Možná to více vadí jen domácím Dánkám, ale jinak to nehraje až takovou roli. Jenom je divné, že slyšíte trenéry, lidi, všechny nadávky,“ uvedl.

Na výkonech týmů se neprojevuje ani přerušení evropských soutěží či výrazně poznamenaná společná příprava.

„Stejně jako my na to byli i ostatní soupeřky. Třeba Norky přišly o výhodu domácího prostředí, když se najednou vzdaly spolupořadatelství, ale stejně hrají jako z partesu,“ dodává.