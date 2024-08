Pořadatelé na Valašsku vypsali kategorie MX1, MX2, dále kategorie pro ženy, juniory, hobby, amatéry, veterány a také kategorie pro mládež do 50 ccm, 65 ccm a 85 ccm.

Závodit se bude na 1800 metrů dlouhé trati, která se nachází ve zděchovském sportovním areálu.

Tréninky začínají od 8 hodin. Závodit se začne v 11.30 hodin. Konec závodu je naplánován na 19 hodin.

Pro diváky je připravené bohaté občerstvení a tradiční guláš.

Vstupné je 200 Kč, děti do 15 let zaplatí 100 Kč, děti do 6 let mají vstupné zdarma.

Parkování u zděchovského sportovního areálu je zdarma.