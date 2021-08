Na Valašsku se v neděli koná už 50. ročník motokrosového závodu Zděchovská grapa

Už 50. ročník motokrosového závodu Zděchovská grapa se koná v neděli 22. srpna ve Zděchově na Vsetínsku. Pořadatelé na Valašsku vyhlásili kategorie pro amatéry, juniory, ženy, hobby, MX1, MX2, veterány do 49 let, veterány nad 49 let a plechovky.

Zděchovská grapa 2021 | Foto: se souhlasem pořadatele

Závodit se bude na 1800 metrů dlouhé trati, která se nachází ve zděchovském sportovním areálu. Tréninky začínají v 8 hodin. Závodit se začne od 12 hodin. Pro diváky je připravené bohaté občerstvení a slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny. Vstupné pro dospělé je 150 Kč, pro děti od 6 let 100 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Zdarma je rovněž parkování u zděchovského sportovního areálu.