,,Po tomto závodě mají všichni účastníci možnost navštívit párty, kde si pochutnají na zvěřinovém guláši, tataráku, frgálech a dalších klasických valašských jídlech. Párty zpestří hudební doprovod,“ prozradil Roman Štvrtecký, ředitel závodu.

V neděli 17. července se koná závod volnou technikou. Také ten se pojede na dvou tratích. Delší 11 kilometrový s převýšením téměř 500 metrů startuje u radnice v Karolince v 10.15 hodin. Běžkaři pojedou znovu podél Bečvy, tentokrát opačným směrem a v Novém Hrozenkově odbočí do údolí Vranča. Odtud pak budou stoupat až k cíli pod vrcholem Kohútka, který je v nadmořské výšce 910 metrů. Kratší 6 kilometrový závod odstartuje až na Vranči. Nedělní výsledky se budou vyhlašovat od 13 hodin.

Oba závody se uskuteční za podpory obce Velké Karlovice a Zlínského kraje.

Pořadatelé z SKB Velké Karlovice v nich vypsali 16 kategorií: pro muže do 39 let, muže do 49 let, muže do 59 let, muže do 69 let, muže nad 70 let, ženy do 39 let, ženy do 49 let, ženy do 59 let, ženy do 69 let, ženy nad 70 let, žáky, žákyně, dorostence, dorostenky, juniory a juniorky.

,,V neděli si na Valašsku zazávodí také čeští biatlonoví reprezentanti Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček,“ upozornil ještě Roman Štvrtecký..

V loňském roce ve Skiroll Classics ve Velkých Karlovicích třicetikilometrový závod klasickou technikou vyhrál v čase 1:08:08 Kim Žalčík (Fénix Ski Team Jeseník). Prvenství mezi ženami brala za čas 1:20:05 Tereza Hujerová (XCsport cz Swenor team). Jedenáctikilometrový závod volnou technikou ovládl rovněž Kim Žalčík. Ten v něm dosáhl času 36:30. Mezi ženami na jedenáctikilometrové trati zvítězila Jolanta Byrtus (Fénix Ski Team Jeseník, 42:24).