V sobotu 13. července se pojede závod klasickou technikou. Ten podle kategorií odstartuje U splavu v Ohradě ve Vsetíně, v 15.30 hodin, nebo v Halenkově v 16 hodin.

Ze Vsetína je připravená hlavní 28 kilometrů dlouhá trasa, která povede po cyklostezce kolem Bečvy přes Janovou, Halenkov, do Nového Hrozenkova, dále do Karolinky a poté kolem vodní nádrže do cíle naproti škole u Pepicentra ve Velkých Karlovicích.

Kratší trať z Halenkova pro žáky, dorostence a juniory měří 12 kilometrů. Cíl kratšího závodu bude rovněž u Pepicentra ve Velkých Karlovicích.

Vyhlášení sobotních výsledků proběhne v Pepicentru od 19 hodin.

Traťové rekordy drží z roku 2016 mezi muži časem 1:03:07 Stanislav Řezáč. Mezi ženami Kateřina Smutná, která se v roce 2017 prezentovala časem 1:12:48.

,,Po tomto závodě mají všichni účastníci možnost navštívit párty, kde si pochutnají na zvěřinovém guláši, tataráku, frgálech a dalších klasických valašských specialitách. Párty zpestří hudební doprovod,“ prozradil ředitel závodu Roman Štvrtecký.

V neděli 14. července se koná závod volnou technikou. Ten měří 10,8 kilometru. Start je u radnice v Karolince, v 10.15 hodin. Běžkaři pojedou znovu podél Bečvy, tentokrát opačným směrem a v Novém Hrozenkově odbočí do údolí Vranča. Odtud pak budou stoupat až k cíli pod vrcholem Kohútka, který je v nadmořské výšce 910 metrů.

Nedělní výsledky se budou vyhlašovat od 13 hodin.

Držitelem traťového rekordu v tomto závodě je z roku 2020 Slovák Peter Mlynár (33:58). Mezi ženami z roku 2017 Kateřina Smutná (40:42).

Oba závody se uskuteční za podpory obce Velké Karlovice a Zlínského kraje.

Pořadatelé z SKB Velké Karlovice v nich vypsali 16 kategorií: pro muže do 39 let, muže do 49 let, muže do 59 let, muže do 69 let, muže nad 70 let, ženy do 39 let, ženy do 49 let, ženy do 59 let, ženy do 69 let, ženy nad 70 let, dále pro žáky, žákyně, dorostence, dorostenky, juniory a juniorky.

V loňském roce ve Skiroll Classics ve Velkých Karlovicích 28kilometrový závod vyhrál v čase 1:12:59 Michal Vank. Z regionálních lyžařů Tomáš Frýdl ze Vsetína díky času 1:18:32 ovládl kategorii čtyřicátníků. V závodě žen zvítězila Tereza Hujerová (1:35:33).

V 10,8kilometrovém závodě volnou technikou mezi muži první místo vybojoval Jakub Augsten (40:04). Tomáš Frýdl v něm vyhrál díky času 44:53 kategorii čtyřicátníků. Mezi ženami na stejné trase dojela na první příčce Tereza Hujerová (49:13).