Osobně ale cítí, že odhodlání, touha a forma jeho týmu s každým dnem roste. A v neposledním řadě prahne po úspěchu. Dá se očekávat vyrovnaná série, minimálně podobná, jako ta loňská čtvrtfinálová s Karvinou, kdy ale Valaši nakonec po velkém boji padli. „Odhodlání uspět je nyní dvojnásob větší,“ vycítil trenér.

Malou nevýhodou byla poslední třítýdenní přestávka, především významná absence opor.

„Společně jsme toho z reprezentačních, zdravotních a školních důvodů nemohli odtrénovat. Zaměřovali jsme se tak spíše na přípravu malých skupin, po dvojičkách, trojičkách. Byla to jedna velká improvizace, spíše jsme se udržovali souhru, než cokoliv speciálního pilovali. Z přestávky nemám dobrý pocit, nevadí, to je osud. Na druhou stranu cítíme, že co nás nezabije, to nás posílí,“ usmívá se Dávid. „Až poslední týden jsme v tréninku všichni společně a naštěstí až na dlouhodobě zraněného Bohdana Mizeru již zcela kompletní a vyléčení. Hurá!“ těší slovenského kouče.

Florbalistky Rožnova pod Radhoštěm vyzvou Bílovec a Frýdek-Místek

V neděli startující sérii Plzeň – Zubří bude složité, se jakkoliv překvapit. „To je nemožné, Plzeň je pro nás nejčastější soupeř sezony. Máme ale plány a nejdeme do bitvy jen s jedním trumfem,“ netají se šéf kabiny.

Při popisu největších předností Západočechů, má přitom jasno.

„Obrovská kvalita a sehranost. Až na Michala Tonara budou kompletní. Budeme však nachystaní na všechno možné, neušla nám ani varianta útoku bez gólmana sedm na šest. Jsme hodně připravení, hlavně nyní připravit tým, aby čekal všechny možné scénáře,“ usmívá se nejen směrem ke kabině, ale neposlední řadě i domácím fanouškům.

Na jejich bouřlivou podporu budou nejen v Zubří také spoléhat. „Zažil jsme hodně, vyprodané dvou tří čtyřtisícové haly s brutální atmosférou. Ale co zde v Zubří dokáže vytvořit za atmosféru osm devět stovek fanoušků, to jsem nezažil klobouk dolů! Dál na ně budeme spoléhat,“ vzkázal a věří v podporu i přesto, že se právě na Valašsku bude hrát ve středy. Pracovní den.

„Věřím, že nyní výjimečně půjde práce na vedlejší kolej a místní nám vytvoří atmosféru, která nám pomůže k důležitým domácím skalpům!“