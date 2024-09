„Titulární partner našeho seriálu Datart je zároveň sponzorem dua Perušič - Schweiner, a protože už volejbalistům skončila hlavní soutěžní sezóna, nechali se zlákat k vyzkoušení „nové“ sportovní disciplíny a přijedou si za námi zaběhat do Beskyd. Oba se zapojí do Rodinného závodu dvojic. Jako čestní hosté mají výjimku: nemusí startovat s rodinným příslušníkem, naopak dostanou příležitost malí sportovci či sportovkyně z řad veřejnosti. Kdo z dětí ve věku od 9 do 15 let má zájem utvořit tým se sportovní ikonou, může se nám přihlásit do 1. října. Více informací je na našem webu valachytour.cz,“ říká hlavní organizátor Valachy tour Bohuslav Komín.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in V sobotu 19. října se ve Velkých Karlovicích chystá čtvrtá, závěrečná akce 12. ročníku – běžecký závod Běhej Valachy. Jako hosté dorazí olympionici a beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner.

Na webu Valachy tour už je také možné se nyní do závodu registrovat. Do 13. října je startovné za sníženou cenu.

Závod Běhej Valachy se tradičně koná v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, u hotelu Galik, který sportovcům a doprovodu nabídne příležitost k převlečení, zahřátí a občerstvení. Děti si dopoledne v rámci Dětské Franz Josef Kaiser zazávodí v šesti věkových kategoriích na trasách od 100 do 1 800 metrů. V poledne odstartuje hlavní závod v terénním běhu na 12,6 km, poté i kratší závod na 6,5 km a na závěr Rodinný běh na 3,2 km.

„Model, kdy se na trať společně vydají děti s rodiči, prarodiči či jinými rodinnými příslušníky, se nám velmi osvědčil už při předchozím závodu Bike Valachy Bílá. Ohlas byl skvělý a navíc to ladí s naší dlouhodobou filozofií sportovních zážitků pro celou rodinu. Trasa je připravena tak, aby ji zvládly i rekreačně sportující děti. Závod je pro týmy tvořené dítětem ve věku 9 až 15 let a dospělým nad 18 let,“ dodal Bohuslav Komín.

Účastníky čeká i atraktivní doprovodný program. V expo zóně budou stánky partnerů s dalšími (nejen) pohybovými aktivitami a díky účasti beachvolejbalových olympioniků se mohou zájemci zapojit do soutěže o originální volejbalové míče. Když s sebou přibalíte plavky, můžete se po závodě zajít zahřát do termálních bazénů nedalekého relaxačního centra Wellness Horal. Hned po vyhlášení vítězů Běhej Valachy budou oznámeni i absolutní vítězové celého seriálu Valachy tour.

Zajímavostí také je, že ve stejný den odstartuje ve 14 hodin u hotelu Galik česká část světového šampionátu v ultraběžeckém závodu BackyardUltra World Team, jehož účastníkům mohou návštěvníci zafandit. Závod bude ve stejném čase probíhat v dalších 70 zemích a spočívá v tom, že na všech místech běhají sportovci po vytyčeném okruhu 6,7 km, mají vždy hodinu na to, aby jej zaběhli a odpočinuli si před dalším kolem, a v každou celou hodinu pak vybíhají znovu. To se opakuje až do chvíle, než zůstane na trati poslední sportovec. Za Českou republiku se účastní 15 nejlepších ultraběžců z postupových kol posledních dvou let. Dá se předpokládat, že závodníci budou běhat nejen v sobotu, ale i celou neděli a nejspíš i v pondělí.