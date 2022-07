Akce pro celou rodinu se uskuteční v pátek 29. července od 16.30 hodin na okruhu v zámeckém parku. Zúčastnit se může každý bez rozdílu věku, pohlaví či výkonnosti. Závodníci budou rozděleni do čtyř kategorií – muži od 15 let, ženy od 15 let, chlapci do 15 let, dívky do 15 let.