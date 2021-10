„Mám rád vypjatá utkání a vždycky se na takové zápasy těším. S Karvinou to má ještě něco navíc. Bohužel dnes nám to nevyšlo,“ smutnil po utkání 19letý zuberský odchovanec, který v loňském play off trápil favorita soutěže. Svou atmosférou připomínal vyřazovací část i samotný páteční zápas.

„Je to úplně o něčem jiném, když jsou v hale dva fankluby. Musím říct, že osobně jsem zažil takovou atmosféru poprvé v životě,“ potěšil návrat fanoušků do hal spojku Mořkovského.

Úvod zápasu vám vyšel, co se pak změnilo?

Do utkání jsme vstoupili dobře, vedli jsme osm tři. Potom jsme ale udělali nějaké dvě tři chyby, které soupeř potrestal z rychlého útoku a dostal se zpátky do hry. Tam jsme měli hrát trpělivěji a odskočit ještě víc, třeba o sedm branek. Poločasový výsledek by pak vypadal úplně jinak.

Místo toho jste šli do šaten za vyrovnaného skóre.

Ve druhém poločase jsme se potom tahali o každou branku. Zápas se rozhoduje v posledních deseti minutách a tam jsme se do toho nedostali hlavami. Já jsem tam neproměnil dvě sedmičky, o které jsem si sám řekl. Za to se klukům omlouvám. Je to ale jeden zápas, příští sobotu nás čeká další.

Ještě v prvním poločase dostal červenou kartu brankář Milan Malina. Jak to ovlivnilo zápas?

Šimon se ze začátku utkání moc nechytl, zato nás pak hodně podržel na konci. Milan ho vystřídal a hned na to dostal červenou za kontakt s hráčem v brejku. Možná by se Milan chytil a zápas by vypadal jinak, ale to jsou jen spekulace. Spíš rozhodlo to, že jsme ztratili ten pětibrankový náskok.

I přes prohru můžete být s úvodem sezony spokojení, souhlasíte?

Já jsem měl takový osobní cíl – pět zápasů, deset bodů (úsměv), což by vyvrcholilo dnešním vítězstvím, ale bohužel. Máme po pěti zápasech osm bodů. Vloni jsme měli snad jen dva a pak jsme to museli dohánět, abychom se dostali do play off. Nakročeno máme dobře, ale do konce základní části zbývá ještě hodně zápasů.

Čím to je, že se vám zatím tak daří?

Dost jsme si toho odnesli z minulého roku. Play off nebylo špatné, pak jsme skončili na pátém místě. Už nejsme dorostenci, už jsme muži a podle toho se snažíme hrát. Jsme víc sehraní. Trenér Dávid nás perfektně připravuje na zápasy, tréninky jsou intenzivní.

Ze všech týmů extraligy jste dosud obdrželi nejméně branek, pilujete hodně obranu?

Když nám kvůli zranění vypadl Dokoupil, tak Havran s Hybnerem si skvěle v obraně sedli. Vystupují na soupeře vysoko a dobře se zajišťují. Navíc máme výborné gólmany, kteří to případně dochytávají.

Příští zápas hrajete v Novém Veselí, které je zatím překvapením extraligy. Co říkáte na jejich výkony?

Asi málokdo to před sezonou čekal, že se jim bude tak dařit. Vrátil se jim Flajsar a hrají fantasticky, bude to náročný zápas. Rozhodovat budou obrany. Mají tam dvě vysoké spojky, které si musíme dobře pohlídat a musíme tahat první a druhou vlnu, kterou jsme proti Karviné vůbec nevyužili.

