ROZHOVOR/ Na začátku letošního roku vznikl ve Zlínském kraji nový cyklistický oddíl CykloMira Wallachian Racing. Zakladatelem je David Bártek. Biker z Jarcové tým představil, rozpovídal se i o jeho plánech a ambicích. Bártek také prozradil cíle a upozornil na ambice cyklistické formace z Valašska.

rozhovor s Davidem Bártkem o novém cyklistickém MTB týmu CykloMira Wallachian Racing | Foto: fotomachalek.cz

Kdy vznikla myšlenka založit na Valašsku nový cyklistický klub?

V loňské sezoně mně i ostatním členům formace Amenity Extrem Sport bylo oznámeno, že tento tým skončí. Cyklistika mě moc baví a chtěl jsem v ní dále pokračovat. Ale v Česku není moc týmů, kde by se dalo smysluplně závodit. Ty kvalitní jsou plné. Proto jsem se v Jarcové i s podporou obce rozhodl založit svůj vlastní cyklistický oddíl.

Jak nový tým vznikal?

Pracovat jsem na něm začal v říjnu 2023. Snažil jsem se oslovit partnery, kteří by šli do toho se mnou a pomohli by mi zabezpečit tým finančně a materiálně. Nakonec se mi sám nabídl majitel specializované cyklistické prodejny CykloMira Miroslav Janota, že mi na začátku pomůže po materiální stránce a také se pokusí zajistit další partnery. Díky tomu se stal i generálním partnerem v názvu týmu. V současném období má tým 10 partnerů, bez kterých by můj nový cyklistický klub nevznikl. Jeho oficiální představení proběhlo v sobotu 27. dubna v rámci legendárního závodu Rohálovská 50ka v Prusinovicích.

Proč jste zvolil název CykloMira Wallachian Racing?

Protože mám Valašsko rád a moc se mi tady líbí, tak jsem chtěl nějak spojit Valašsko s naším týmem. Chtěl jsem, ať to zní dobře a název týmu vynikne i při zahraničních závodech. A tak jsme se i s ostatními členy klubu shodli na anglickém překladu Wallachian.

Kdo hájí barvy formace CykloMira Wallachian Racing?

Já David Bártek z Jarcové, Michaela Bojková z Prstné u Petrovic u Karviné, Matěj Malý z Růžďky a Jiří Havlík ze Zlína. Dalšími členy jsou Martin Petrů ze Lhotky nad Bečvou – Lešné, Jan Dřevojánek z Valašského Meziříčí a Miroslav Janota z Lukova.

Jaká byla Vaše představa o výběru závodníků?

Do hlavního týmu jsem vybíral perspektivní závodníky, kteří zároveň neměli odpovídající zázemí k jejich výkonnostnímu rozvoji. Vybral jsem k sobě mladé závodníky, kteří to s cyklistikou myslí vážně, jsou poctiví v tréninku a patří mezi nejlepší bikery v našem kraji. Výjimkou je Michaela Bojková. Ta pochází z Moravskoslezského kraje, ale na Valašsku tráví spoustu času se svým přítelem Matějem Malým.

Jak se tým připravoval na letošní sezonu?

Míchaele Bojkové, Matějovi Malému a Jiřímu Havlíkovi plánuje tréninky náš týmový trenér Ondřej Kobliha. Ten má s cyklistickými tréninky bohaté zkušenosti. Jeho přístup se nám líbí. V zimním období jsme se připravovali hlavně doma na Valašsku. Jiří Havlík byl na dvou kempech na Mallorce. Měli jsme i zimní soustředění v kopcích na severu Moravy na Paprsku, kde jsme jezdili na běžkách. Všichni hlavní bikeři v zimním období kombinovali kolo, běžky a skialpy. Chodili jsme běhat a do posilovny. Někteří v rámci přípravy hráli hokej. Letošní zimu bylo příznivé počasí, které nahrávalo cyklistickým tréninkům. A pokud to finanční podmínky dovolí, tak bychom příští rok absolvovali zimní soustředění někde v teple v zahraničí.

Kolik jste letos najezdili tréninkových kilometrů?

Všem se až na nějaké menší zdravotní výpadky příprava povedla. Každý má naježděno minimálně 4000 kilometrů, někdo i 7000 kilometrů. Ale důležité jsou především kvalitně odtrénované hodiny.

Na jaké závody se členové CylkoMira Wallachian Racin budou zaměřovat?

Převážně na maratony horských kol. Zúčastníme se prestižních regionálních závodů, vybraných závodů Prima Cupu, Českého poháru v maratonu horských kol a v cross country, Mistrovství republiky v maratonu horských kol a v cross country. Už jsme závodili na Chřibské 50, Rohálovské 50, v Bíloveckém bajku a v Rakousku ve Světovém poháru v disciplíně gravel.

Ve kterých závodech se postavíte na start v průběhu května?

Máme v plánu závodit v Silesia maratonu, závodit budeme i ve Valašském poháru a také ve vybraných UCI závodech v cross country na Slovensku a v Polsku.

Jaké máte v letošní sezoně cíle?

Cílem je postupně zlepšovat výsledky i výkonnost všech našich bikerů. Postupně se přibližovat výkonnostně a výsledkově profesionálním závodníkům z větších klubů. Také bych chtěl, aby v našem týmu byla příjemná atmosféra a abychom cyklistice dělali co nejlepší reklamu.

Na které závody se letos nejvíc těšíte?

Na všechny, ve kterých budeme závodit. Nejvíc na zářijovou Zlínskou 50.

Co by mělo být vrcholem letošní sezony formace CykloMira Wallachian Racing?

Mistrovství republiky v maratonu horských kol v Karlových Varech, Mistrovství republiky v cross country v Harrachově, pro Jana Dřevojánka účast na Mistrovství světa v Gravelu v Belgii. Na dobré výsledky bychom chtěli dosáhnout v červnovém holešovském Drásalovi.

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ HLAVNÍHO TÝMU CYKLOMIRA WALLACHIAN RACING:

David Bártek (Jarcová, 26 let)

- Mistrovství republiky v XCO v U23 v Peci pod Sněžkou 2020 – 3. místo

- Světový pohár v Novém Městě na Moravě 2020 – 48. místo

- účast v reprezentaci Česka na Mistrovství světa a na Mistrovství Evropy v MTB XCO

Michaela Bojková (Prstná, Petrovice u Karviné, 23 let)

- Mistrovství republiky v XCM v U23, Stolové Hory – 2. místo

- UCI Nova Bike Marathon Drásal (hlavní závod 80 km) 2022 – 2. místo v absolutním pořadí

- Salzkammergut Throphy (trasa 80 km) 2023 – 3. místo

Matěj Malý (Růžďka, 24 let)

- celkové hodnocení Valašského poháru 2022 – 1. místo

- Hostýnská 50 2023 – 4. místo v absolutním pořadí

- Rohálovská 50 – 4. místo v absolutním pořadí

Jiří Havlík (Zlín, 16 let)

- Mistrovství republiky v maratonu horských kol, Stolové Hory – 2. místo v kategorii kadetů

- Český pohár v maratonu horských kol 2023 – 4. místo v kategorii kadetů Lubomír Hotař