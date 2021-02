„Jde ale jen o dočasnou spolupráci, do konce sezony. Se Zubřím i vedením francouzského celku jsme totiž domluvení, že pokud se situace s covidovými opatřeními opět vrátí do normálu, po sezoně se vracím do Hazebroucku,“ poznamenala na úvod povídání 30letá střední spojka, která na dresu ponese místo své oblíbené 13 číslo 23. „Štěpán Souček mi nabízel třináctku, se kterou hraji od mužů v Zubří, ale odmítl jsem. Jsem tady jen na skok,“ směje se 30letý odchovanec, jenž zatím bydlí u rodičů. „Ale hledám si pronájem,“ plánuje Šustáček.

Proč jste se rozhodl vrátit na Valašsko?

Od listopadu se ve Francii konají jen nejvyšší ženská soutěž a první dvě soutěže mužů. Navíc naše třetí liga byla v minulých dnech pro tuto sezonu ukončena. Konkrétně my stihli odehrát jen tři kola. A když přišla nabídka ze Zubří dohrát sezonu doma, neváhal jsem. Jsem rád, že se oba kluby rychle dohodly a také mezinárodní transfer nebyl drahý. Každopádně tolik přestupů za jeden rok jsem ve své kariéře neudělal. Mým jediným bylo dosud jen roční hostování v Kopřivnici. (smích)

Ve Francii jste nechal svou přítelkyni - českou reprezentantkou Markétou Hurychovou. Bylo to těžké rozhodování?

(úsměv) Její nejvyšší soutěž dál probíhá, proto zůstala a bude muset nějaké čtyři měsíce beze mě zvládnout. Určitě hlavně pro ni to bude náročnější a složité, není to ideální. Ale je tolerantní a věřím, že to zvládne. I pro mě je lepší, že budu hrát. Odpočinku bylo dost.

Nelitujete tedy přestupu?

Určitě ne. Doteď jsem byl zde spokojen, a i místní jsou rádi, že jsem k nim přišel. Asi by jinak nechtěli, abych se vrátil.

Jaký byl tedy uplynulý půlrok mimo Zubří?

Covid to hodně poznamenal, mé představy byly jiné. Ale příprava i úvod sezony byl super. Odehráli jsme tři zápasy, dva vyhráli. Když se doma nemohlo ani trénovat, říkal jsem si, jak dobrý krok jsem udělal. Ale v listopadu přišel razantní konec. Ještě mezi svátky jsme trénovali, ale pak jen čekali a čekali. Definitivní zrušení sezony vše rozhodlo.

Francouzsky už umíte?

Něco málo. Když už jsem se začal chytat, přišla v listopadu stopka. Nyní je těžší se dokopat ke studiu z knížek. Ze začátku jsem se domlouval anglicky, ale moc hráčů tuhle řeč neumí. Každopádně zápasy se vedou výhradně francouzsky, naštěstí základní házenkářská slovíčka jsem rychle pochytil.

Jakou úroveň měla třetiligová soutěž ve Francii?

Těžko se to srovnává. Hrají spíše atletičtější, dynamickou házenou, u nás je to více o hlavě a taktice. Potkali jsme zde už zajímavé týmy, dvoumetroví hráči s třímetrovým výskokem a ránou jako z děla nejsou ničím výjimečným, proto musím chodit bránit i na jedenáct metrů. (smích) Střetli jsme se i s rezervou týmu z nejvyšší soutěže, kde řada hráčů trénuje s těmi nejlepšími. Každopádně třetí francouzská liga snese srovnání s lepší částí naší extraligy.

Hrál jste stejně jako v Zubří na rozehrávce?

Většinou ano, ale první zápas, když se nám během rozcvičky zranil hráč, jsem bez varování musel nastoupit na levé spojce. (smích)

Jste učitel. Pokračujete po návratu i v této profesi nebo máte teď pauzu?

Ne. Ale souběžně s hraním v Zubří mám částečný úvazek v jedné firmě. Touto formou alespoň klubu finančně odlehčím. Nevracel jsem se totiž domů kvůli penězům, ale abych svému týmu pomohl a dostal se zpět do tréninkového a zápasového tempa.

Jak vás kluci přijali v kabině?

Dobře, ale hned mě pokladník zkasíroval, jako bych byl úplně nový hráč! To je tvrdé. (smích)

Poznal jste to v kabině? Máte svoje místo?

Místo ano, všichni se rádi posunuli. Ale jinak jsem to v kabině příliš nepoznal. Hlavně je tady mnohem více mladých, dvakrát více, než bylo za nás. Nyní mají početně navrch, průvan byl zde velký, jádro se zúžilo.

Viděl jste poslední zápasy Robe? Kde má tým rezervy?

Viděl jsem většinu po novém roce. Popravdě jsem čekal více, hlavně bodů. Mladící jsou hrozně šikovní, ale musí své rozkolísané výkony stabilizovat. To je připravuje o body. Když se nedaří, je třeba změny, asi i proto mě v Zubří vzali. (úsměv)

Jak složité bude dostat se do formy?

Tři měsíce jsem pořádně netrénoval na palubovce a to je velký handicap. Když běháte venku, bolí vás jiné partie, než když jste v hale. V pondělí jsem oprášil přípravu a ještě teď mě tělo bolí… Snad se dostanu do herní pohody co nejdříve, kéž by to bylo už za týden. Jak dlouho to bude trvat, doopravdy netuším, neboť doteď jsem neměl žádné větší zranění a mé tréninkové manko bylo maximálně měsíc.

Na úvod vás čeká premiéra jako řemen – Evropský pohár. Vzpomínáte na poslední vystoupení?

Moc dobře, se Sportingem Lisabon jsme ve čtvrtfinále vypadli o gól. Je to už dlouho, škoda jen, že to bude bez diváků. Právě naši fanoušci si takový svátek zaslouží.

Vyzvete přijatelného soupeře – Považskou Bystrici, kterou v přípravách často porážíte. Jste favority?

Výhry v přípravě, kdy nejde o výsledek, nás nesmí ukolébat. Hráváme spolu často a co vím, kádr se jim moc nezměnil. Mají tam jednu vyšší spojku a pak menší, tvořivější. Rozbor hry nás ještě čeká, osobně nemám přístup k zápasům, takže recept na úspěch neznám. Ale trenér určitě něco připraví. Základem bude pevná obrana a minimum chyb.

Nebude nevýhoda, že začínáte doma?

Říká se to, je asi lepší udělat rozhodující krok na vlastní palubovce v odvetě. Nyní budeme muset ukázat svou sílu v prvním zápase a udělat si velký, uklidňující náskok, který Považskou zastraší. Věřím, že postup uděláme.