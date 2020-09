„S takovým týmem, jako je Plzeň, prohrát o šest gólů není žádná ostuda. Kluci bojovali, ale ta zkušenost soupeře byla na hřišti prostě vidět,“ krčil rameny po zápase trenér Robe Zubří Michal Tonar.

Začátek utkání přitom Zubřanům vyšel. Před nezvykle poloprázdnou halou se dostali v 10. minutě do vedení 6:3 a hostující kouč bral oddechový čas. Pak ale začali kupit chyby a soupeř skóre otočil.

„Začátek zápasu z naší strany byl velmi slušný. Bohužel se ale vydrželo v euforii hrát jen dvacet minut. Škoda, že jsme se nedokázali vyvarovat těch chyb, protože Plzeň nás za každou z nich trestala,“ uvedl kouč domácích Tonar k první půli, kterou Valaši prohráli 12:14.

Druhý poločas pak byl už v režii hostů. Zkušený tým, jehož dres obléká řada hráčů s reprezentačními zkušenostmi, čekal na chyby domácích, které nekompromisně trestal. V 50. minutě vedli Plzeňští už o devět branek.

„Vydařil se nám vstup do druhého poločasu, kdy jsme odskočili na pět šest branek. Museli jsme upravit taktiku, naše hra pak měla tempo a švih. Tady ta fáze v podstatě rozhodla o konečném výsledku. Druhá půle se mi z naší strany líbila,“ chválil své svěřence hostující trenér Petr Štochl.

Ani zuberská lavičce však nemusí být z výsledku skleslá. I přes prohru našel domácí trenér na hře pozitiva.

„Jsem rád, že jsme dokázali reagovat v obraně na aktuální stav na hřišti. Družstvo má do budoucna velký potenciál, jen to chce čas. Ať chceme nebo ne, v základní sestavě hrají tři hráči, kteří nastupují v dorostu a v týmu je dalších pět borců, kteří teprve teď skončili v dorostenecké kategorii. To je půlka mančaftu. Chce to jen trochu trpělivosti, aby ti kluci získali zkušenosti. Ale jsem optimista,“ dodal po zápase domácí kouč Tonar, jehož tým čeká další těžká prověrka. V příštím kole zajíždí na palubovku Karviné.

HC ROBE ZUBŘÍ – TALENT TÝM PLZEŇSKÉHO KRAJE 26:32 (12:14)

Zubří: Malina, Mizera Š. 1 – Mičkal 8/3, Hlinka 4, Havran 4, Hybner 2, Mazurek 2, Mizera B. 2, Jurka 1, Přikryl 1, Souček 1, Dobeš, Válek, Jirák, Dokoupil, Palát.

Nejvíce branek Plzně: Tonar 7/5, Škvařil 5, Douda 4. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 5/3 – 5/5. Vyloučení: 2:4.

DALŠÍ VÝSLEDKY 2. kola: Hranice – Karviná 25:28 (11:10), Nové Veselí – Maloměřice 25:22 (15:9), Kopřivnice – Brno 30:25(14:11), Lovosice – Frýdek-Místek odloženo

1. Plzeň 2 2 0 0 58:49 4

2. Karviná 2 2 0 0 55:51 4

3. Lovosice 1 1 0 0 31:22 2

4. Dukla Praha 1 1 0 0 31:26 2

5. Kopřivnice 2 1 0 1 58:54 2

6. Frýdek-Místek 1 1 0 0 29:28 2

7. Brno 2 1 0 1 49:51 2

8. Nové Veselí 2 1 0 1 47:53 -6 2

9. Jičín 1 0 0 1 26:27 0

10. Hranice 2 0 0 2 48:54 0

11. Maloměřice 2 0 0 2 48:56 0

12. ROBE Zubří 2 0 0 2 47:56 0

DAVID JANOŠEK