Dařilo se reprezentantům klubu SK Edie Team Vsetín. Adam Surovec skončil v kategorii kluků 5 – 6 let dvanáctý. Adéla Vodicová (holky 7 – 8 let) brala páté místo, Ondřej Matušů (kluci 7 – 8 let) byl devátý. Laura Janečková (holky 9 – 10 let) obsadila dvaadvacátou příčku, Jan Šťastný (kluci 9 – 10 let) si zaknihoval zisk pětatřicáté pozice. V kategorii Žákyně I. dojela Ella Surovcová devětadvacátá a Nella Jaklová třicátá. Adam Rasocha byl v kategorii Žáci I. sedmačtyřicátý.