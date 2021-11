Volejbalový klub Austin Vsetín nepodceňuje ani práci s mládeží, ale byly vychovány kvalitní hráčky pro našeho druholigového zástupce.

Volejbalový klub Austin Vsetín nepodceňuje ani práci s mládeží, ale byly vychovány kvalitní hráčky pro našeho druholigového zástupce. | Foto: archiv klubu

„Mladší žačky B po roce konečně vyjely na turnaj v minivolejbalu, který se uskutečnil ve Starém Městě. Vlivem karantén a nemocí odjela pouze půlka družstva, i tak si to holky užily. Pro některé to byl vůbec první turnaj, nervozita hrála hlavní roli. Holky zažily výhry i prohry a to je hlavní. Snad si to brzy zopakujeme,“ řekl k těm nejmladším nadějím zástupce vsetínského klubu Jiří Žůrek.