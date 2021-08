„Neskutečně se těším. Byl bych spokojený, kdybych se pohyboval kolem sedmého místa. Čím výše, tím lépe,“ usmívá se sympatický pilot, jenž svou rychlost prokázal hned v úvodu v rámci kvalifikační zkoušky, kde těsně nestačil jen na Nora Mikkelsena. „Barumka je velmi dlouhá a zrádná soutěž. Určitě se porvu o co nejlepší výsledek,“ zopakoval člen Orsák Rallysport týmu, který se v rámci evropského šampionátu pohybuje na desátém místě celkového pořadí.

Při autogramiádě s fanoušky jste byl v zápřahu. Nebolí vás ještě teď ruka?

(Smích) Opravdu na to nejsem zvyklý i proto, že kvůli covidu byl s fanoušky minimální kontakt. Je však příjemné, že si tolik lidí přišlo pro podpisy. Dost nám přejí hodně štěstí na Barumku. Jsem za to rád. Hodně se těším. Bude to nádherný závod.

Jak moc mrzí rychlé odstoupení první ruské posádky?

Hodně. Bylo by naprosto skvělé se porovnávat s takovým člověkem, jakým je Lukjaňuk. Byl by tam feedback jeho času. Viděli bychom, jak jede on, jak jedeme my a kde se zhruba pohybujeme. Jede tady dál Honza Kopecký, který je králem Barumky. Je tady stále spousta dobrých jezdců.

Co napověděly první kilometry na Barumce?

Na testu jsme odjeli opravdu málo kilometrů. Bylo to o pocitu se znovu dostat do auta. Každopádně to bylo hodně fajn. Nešlo o čas,. Vyzkoušeli jsme, co jsme potřebovali. Teď už jen čekat na kvalifikaci a pak na start.

Dost posádek včetně Lukjaňuka či Mareše skončily mimo trať. Vy jste vše zvládl bez karambolu?

Za nás bylo vše v pohodě, musím zaklepat. Snad to takhle zůstane i do konce Barumky. Doufejme, že se takhle ponese celý závod.

Dle výsledků z posledních závodů máte formu. Cítíte to taky tak?

Uvidí se, v sobotu a v neděli večer. Doufám ale, že se to uvidí v neděli večer na rampě. Chceme skončit co nejvýše.

Na které rychlostní zkoušky si musíte dát pozor?

Na všechny, je to Barumka. (smích)

b„Musíme myslet na šampionát. Rád bych se pohyboval lépe než na ostatních závodech seriálu ME ch, tedy někde okolo sedmého místa. Co bude výše, bude krásný bonus.