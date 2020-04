Svátky ale přední český judista David Klammert nijak zvlášť neslaví. „Pro mě to budou dny jako každé jiné,“ říká kroměřížský rodák.

Český reprezentant nejvýznamnější křesťanské svátky, které jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, prožije v Praze na bytě. Daleko do rodiny, kterou má na Hané.

„Od trenéra mám na každý den napsané dva tréninky, takže se budu připravovat v bytě, kde mám dobré podmínky na silovou přípravu,“ pronesl Klammert.

Spíše pracovní Velikonoce má i stolní tenistka Hana Matelová. Mistryně republiky v tuto dobu běžně pobývá v Německu. Letos v dubnu jsou ale všechny ligové soutěže přerušené a nekonají se ani žádné turnaje, proto je česká olympionička rovněž v Česku a připravuje se na druhou polovinu roku.

„Pro mě je největší změnou z předchozích let to, že jsem doma. Chci využít krásné počasí, proto si ve volné chvíli zajdu někde do lesa na procházku,“ uvedla Matelová.

Naopak v zahraničí dál zůstává házenkářka Kristýna Mika. Zkušená reprezentační křídelnice je s manželem ve francouzském Štrasburku, období lidových tradic spojených s vítáním jara ale vzhledem k současné situaci nijak slavit nebude.

„Mrzí mě, že o Velikonocích nemůžu navštívit rodinu a přátele, chybí mi plnohodnotný sociální život,“ přiznává rodačka z Uherského Hradiště, které kromě Veselí nad Moravou dříve hrávala za Zlín i Olomouc.

Ve Francii po zpřísnění bezpečnostních opatření nikam daleko nemůže.

„Máme omezen pohyb jen na kilometr od bydliště. Proto Velikonoce trávím v poklidu doma s manželem,“ hlásí smutně.

Bez sportu zůstává také otrokovický florbalista Lukáš Pešat. Opoře superligových Panterů momentálně nejvíce vadí zavřené sportoviště. „Jelikož jsem vždycky i mimo sezonu chodil hrát florbal nebo i jiné sporty,“ říká.

Velikonoce ale nikdy moc neslavil, takže různé zákazy ani nařízení ho nijak zvlášť neomezují. „Nepřišel jsem skoro o nic,“ přiznává Pešat. „Poslední roky jsem už nikam do ulic moc nevyrážel. Spíše jsem to bral jako odpočinkový víkend,“ doplňuje.

Letošní svátky tráví doma s přítelkyní. „Možná se nějaký den pojedu podívat do Kopřivnice za rodinou,“ přiznává.

Na pohárek vína to moc nevidím

Neobvyklé volno uprostřed sezony mají také profesionální fotbalisté. Přerušená je nejen tuzemská nejvyšší soutěž, ale i zahraniční ligové soutěže.

„Většinou každý rok bývá velikonoční víkend zápasový, takže to je pro mě asi ta největší změna,“ pravil obránce zlínského Fastavu Dominik Simerský.

Jelikož stejně jako ostatní sportovci nemlže navštívit vzdálenou rodinu, tráví vysoký stoper poslední dny doma s přítelkyní a synem. „A věříme, že příští Velikonoce už budou už takové, jako obvykle,“ přeje si.

Z Holandska se na Slovácko vrátil Michal Sadílek. Záložník či obránce PSV Eindhoven se nyní udržuje v kondici v Uherském Ostrohu.

„Velikonoce jsem slavil do zhruba do deseti let, ale postupně jsme od toho upustili a jezdili jenom po rodině,“ přiznává člen reprezentační jednadvacítky.

Alkohol pije jenom příležitostně. „Ani letos to ale na pohárek vína moc nevidím,“ říká s úsměvem.

Letošní svátky kvůli situaci ohledně pandemie koronaviru moc neřeší. Hlavně bude trénovat. „Chci být co nejlépe připravený na soutěž,“ dodává.