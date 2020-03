„Učitelem jsem nikdy nechtěl být, ale situace mě přinutila vyučovat svou sedmiletou dceru Lilianu. Naštěstí učivo první třídy ještě zvládám, o něco horší je to s klavírem. Naštěstí nám paní učitelka připravila skvělé podklady,“ bere situaci s úsměvem letos 33letý úspěšný házenkář, který nejlepší léta strávil v nejvyšší francouzské lize.

„Pro nás rodiče je tento čas velmi náročný, ale klobouk dolů před samoživiteli nebo kde chodí oba rodiče do práce a mají více dětí. Co by však člověk pro své ratolesti neudělal,“ pousmál se.

A kdy se naposledy připravoval se spoluhráči? „Trénink jsme měli ve čtvrtek večer. Od té doby má každý individuální plán a komunikujeme po internetu,“ upřesnila jednička mezi tyčemi Zubří.

Máte nyní čas a náladu na přípravu?

Ale ano, i když je to složité. Sice se nyní nedá chodit do posilovny, ale doma dělám kliky, spory, stabilizační cviky. Dokonce jsem už byl dvakrát běhat v lese. A nikoho jsem nepotkal. Naposledy v pondělí na hale, když jsem si byl pro tenisky. S Pavlem Přikrylem jsme s rouškami na ústech prohodili pár slov. (úsměv)

Více asi diskutujete na sociálních sítích. Je důvod i ke vtípkům?

Ptákovinky se posílají pořád, na to je vhodná doba pořád. Nejvtipnější jsou naše stálice – Tomáš Řezníček, Pavel Přikryl a Pepa Kocourek, oni pořád něco hledají na internetu, na to jsou odborníci. Mám pak alespoň co číst před spaním. (smích) Opravdu se nenudíme a stále čekáme na zásadní informace z klubu, respektive ze svazu.

Tréninky online ještě trenér nezavedl?

Netrpělivě čekám, kdy se objeví první video od Dušana. Umím si to živě představit – úplé elasťáky s barevnou členkou. (smích) Už abychom opět začali společně trénovat.

Pracujete na směny u záchranky. Je nyní situace složitější?

Zásadně změnila. Jestliže jsme minulý týden dbali na cestovatelskou anamnézu, zda postižený nebyl v nežádoucí destinaci, nyní je vše složitější. Je těžké dopředu odhadnout potenciální nebezpečí. Vybavení máme jaké máme, tak snad se to zlepší. Každopádně výjezdů je nyní více, lidé jsou opatrnější, více se hlídají.

Dostal jste se při práci do vědomého styku s nakaženým koronavirem?

Naštěstí ne, vše je dobře podchycené. Když je velké podezření na možnost koronaviru, jako první vyjíždí speciální sanitka ze Zlína. Pořád tak u nás převládají zranění a úrazy, které plynou z nedodržování karantény v kombinaci s alkoholem.

Zpět k házené. Dohraje se sezona?

Jsem optimista, ale když už sezonu odpískali hokejisté a naposledy i volejbalisté, podobný halový sport jako náš, mám obavy. Popravdě mám obavy, jak bude hra vypadat, když se měsíc nedostaneme k balonu. I kdyby vše skončilo, potřebujeme minimálně týden na rozehrání.

Asi by vás hodně bolelo, kdyby sezona předčasně skončila. Máte ji slibně rozehranou, medaile visí ve vzduchu…

Je to tak. Všichni netrpělivě čekáme na rozhodnutí svazu. Tento týden se snad rozhodne.

Pokud sezona předčasně skončí, měly by se rozdat medaile?

Pořád chybí odehrát jedno kolo základní části a v případě bronzových medailí není zcela jasno, protože zde pořád existuje teoretická pravděpodobnost, kdy by nás mohla Karviná přeskočit. Asi rozhodnou kluby, na druhou stranu jsou pravidla jasná, o konečném pořadí má rozhodnout play-off. Kapitolou samou pro sebe je případný start v evropských pohárech, na které jsme nyní pomýšleli i my. Bude výběr podle aktuálního stavu, loňského umístění nebo si hodíme kostkou? Snad dostaneme co nejdříve odpovědi.