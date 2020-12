Milosrdný pohárový los. Házenkáři Zubří vyzvou Považskou Bystricu

Do třetice všeho dobrého? Snad ano, věří extraligoví házenkáři Robe Zubří. Los osmifinále Evropského poháru jim totiž nemohl víc přát. Poté, co Zubřané dvakrát postoupili, aniž by vyběhli na palubovku, je nyní čeká slovenská Považská Bystrica.

Házenkáři Zubří (ve žlutém). Ilustrační foto | Foto: pro Deník Ondřej Grůza

„Nebudeme zastírat naši radost. Co se týče dopravní dostupnosti, nemůžeme být s losem nespokojeni. Žádná příznivější varianta snad ani neexistovala,“ pochvaloval si po úterním losu manažer zuberského klubu Michal Balhárek. Valachům stačí v podstatě přejet hranice. Přitom jim opět hrozilo daleko horší cestování. V osudí byli soupeři z Ruska, Kypru nebo Švédska, nakonec byl však vídeňský los k Zubřanům milosrdný. S aktuálně druhým celkem slovenské Extraligy se navíc Valaši utkávají pravidelně, letos v létě je dvakrát porazili v rámci předsezónní přípravy. „Družstvo Považské Bystrice poměrně dobře známe, často se s nimi střetáváme v přípravě. Co se týče sportovní úrovně, je na tom podobně jako my, takže vše je otevřené. Celkově jsme s losem spokojeni a doufáme, že budeme schopni utkání odehrát v běžném režimu,“ přeje si Balhárek. Prošel Baníkem, se Šilhavým hrával za repre. Trenér Hajný oslavil šedesátku Přečíst článek › Zuberským házenkářům tak zůstává reálná šance probojovat se do čtvrtfinále, což se jim na evropské půdě povedlo naposledy v roce 1995 v tehdejším Poháru EHF. Otázku případného posilnění týmu na jaro nechává vedení klubu otevřenou. „Zatím o ničem podobném neuvažujeme. Ale vyloučeno to také není,“ dodal manažer klubu Balhárek. Do osmifinále Evropského poháru postoupila Považská Bystrica poté, co doma jednou zvítězila a jednou remizovala s litevským Granitas-Karys. To Robe Zubří mělo snadnější cestu. V listopadu mělo ve druhém kole nastoupit proti švýcarskému Otmar St. Gallen, ten však kvůli současné koronavirové situaci z poháru vycouval. Stejný scénář se opakoval i v dalším kole, kdy se měli Valaši střetnout s islandským FH Hafnafjordur. Osmifinále Evropského poháru je naplánováno na 13. nebo 14. února, odveta by měla následovat o týden později. Začít by měli Zubřané na domácí palubovce.