Desítky fanoušků se už nemohli dočkat příjezdu vítěze Jana Kopeckého do cíle. Ještě před tím však se svým spolujezdcem Jonasem Anderssonem dorazil Andreas Mikkelsen. Norský automobilový závodník ještě ani pořádně nevystrčil hlavu z auta a už ho čekali žádosti o podpisy. „Se druhým místem jsem hodně spokojený. Ze Zlína odjedeme s hodně body, což je velmi důležité pro Evropský šampionát,“ culil se 32letý rodák z Osla.

„Šampionát nyní vedeme. Je to skvělé. Věděl jsem, že to proti zdejším českým klukům bude velmi těžké, na těchto cestách jsou rychlí. Druhé místo je tak kvalitní výsledek,“ pochvaloval si borec, který Barumku jel znovu po deseti letech.

Do vedoucí pozice se dostal i díky středečnímu nečekanému odstoupení Rusa Alexeje Lukjaňuka, za kterým zaostával o pouhý bod. Další body bude moci posbírat během 16. až 18. září v portugalském Azoresu. „Na tento závod se už velmi těším, mám to tam hodně rád. Ve zbytku sezony nás celkově čekají pěkné závody,“ poukazuje Andreas Mikkelsen na následující čtyři závody.

Letošní 50. ročník Barumky nejlépe vypadal pro rodáka z Fryštáku Erika Caise. Při poslední rychlostní zkoušce však nezvládl řízení a havaroval. „Pro Erika je to velká škoda, upřímně je mi ho líto. Odjel tady skvělý závod, měl by na sebe být pyšný. Jsem si však jistý, že ho velkých jevištích ještě čekají velké závody,“ nepochybuje Mikkelsen.

Samotný Nor se přitom setkal s něčím podobným. „Na závodě v Portugalsku jsem byl první, měl jsem několikaminutový náskok. Na poslední rychlostní zkoušce jsem však havaroval. V danou chvíli jsem se cítil jsem mizerně. Tak to ale chodí, je to součást hry,“ uvědomuje si střízlivě norský automobilový závodník zrádnost tohoto sportu.