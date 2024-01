Povedený výsledek si na začátku roku připsal tenista Martin Komínek. Reprezentant Rožnova pod Radhoštěm zvítězil v prvním hlavním turnaji Open české veteránské série Senior’s Cup 2024. Tím byl mezinárodní halový turnaj Omega Olomouc Cup, který zaštiťoval Milan Bílek.

halový tenisový turnaj Omega Olomouc Cup v Olomouci 2024 | Foto: Jan Nahodil

Komínek v rozhodujících utkáních v semifinále zdolal Antona Oškrobaného z Považské Bystrice 6:4. Ve druhém semifinále v duelu dvou zlínských tenistů Dušan Machala přehrál Tomáše Doležela. Doležel tento zápas za stavu 5:5 skrečoval. Ve finále Martin Komínek porazil Dušana Machalu 6:2.

,,V tomto olomouckém turnaji jsem si zahrál poprvé. V příjemném prostředí se mi v něm velmi dobře hrálo. Modrý koberec, který měl s pomalejším odskokem míčů vlastnosti antuky, mi vyhovoval. Navíc to na kurtu neklouzalo,“ pochvaloval si Martin Komínek.

Rožnovský tenista zvládl dva těžké klíčové zápasy.

,,S Oškrobaným i Machalou to byl boj o každý balón. S Oškrobaným jsem získal brejk na 3:2, záhy však soupeř prolomil moje podání. Poté jsem vedl 5:3 a utkání jsem i díky kvalitnímu servisu dovedl do vítězného konce. V partii s Machalou jsem za stavu 3:2 sebral Dušanovi podání. Machala ale vzdoroval až do konce duelu. Já jsem ovšem vyhrával důležité míče a v klíčových momentech jsem udělal míň chyb,“ radoval se z cenného triumfu na Hané Komínek.

V Olomouci se bojovalo také v turnaji Jašek Cup. V něm ve finále v duelu dvou tenistů ze zlínského okresu Libor Zapletal (Zlín – Lhotka) přehrál Tomáše Kučeru ze Sazovic 6:1.

Na Hané se hrál ještě turnaj Medium. V tomto turnaji se z prvenství radoval Pavel Bohunský z Opavy, který ve finále přehrál Pavla Remiáše z Ostravy. Remiáš za stavu 0:2 ze zápasu odstoupil. Jiří Fiala postoupil do čtvrtfinále, kde podlehl Janu Neubauerovi (Dub nad Moravou) 4:6.