Martin Komínek z Rožnova pod Radhoštěm vyhrál tenisový turnaj pro hráče nad 50 let zařazený do letošní české série Senior´s Tour Frýdlantské zimní smeče.

Frýdlantské zimní smeče ve Frýdlantu nad Ostravicí, Martin Komínek | Foto: Jan Nahodil

Komínek ve Frýdlantu nad Ostravicí v základní skupině prohrál s Jiřím Fialou ze Zlína 6:7 a porazil Zdeňka Strohalma (Grygov) 6:3. V pavouku ve čtvrtfinále překonal Pavla Borunského z Opavy 6:4, v semifinále si hladce poradil s Antonem Oškrobaným (Považská Bystica) 6:1 a ve finále zdolal Miroslava Petruželu z Daskabátu u Olomouce 6:2.

,,Ve skupině mě zaskočil útočný výkon Jiřího Fialy. Jirka to pálil z první a padalo mu to. Začátek tohoto zápasu jsem nezvládl a prohrával jsem 1:4. Za tohoto stavu jsem si uvědomil, že i v případě výhru ve druhém utkání, bych na skóre nepostoupil ze základní skupiny. Naštěstí jsem nakonec prohrál pouze v tiebreaku 6:7. Souboj se Strohalmem jsem vyhrál 6:3 a ze skupiny jsem postoupil. Těžká partie s Borunským byla do stavu 4:4 vyrovnaná. V závěru jsem zkusil hrát útočně a koncovku čtvrtfinále jsem zvládl. Duel s Oškrobaným se zlomil už prvním gamu. V něm jsem prohrával 0:40. Za tohoto stavu Tono zkazil nahraný balón a já jsem první gam ještě zachránil. Ve zbytku střetnutí jsem pokračoval v útočné hře a semifinále jsem dovedl k vítězství. Ve finále s Petruželou jsem měl výhodu, že Mirek byl po dvou těžkých zápasech už unavený. Přesto si myslím, že po operaci zápěstí zase hraje výborně,“ potěšil turnajový triumf ve Frýdlantu nad Ostravicí Martina Komínka.

Na severu Moravy se hrál také Turnaj útěchy (o 9. – 13. místo). V něm ve finále Luboš Sojka z Valašského Meziříčí porazil Milana Bílka (Mohelnice) 6:2.

Halový turnaj ve Frýdlantu nad Ostravicí se hrál na 3 kurtech s rychlým umělým povrchem. O body do Senior´s Tour 2024 v něm bojovalo 13 tenistů.

Dalším turnajem v Senior´s Tour 2024 bude v sobotu 17. února Ridera Cup v Ostravě.

VÝSLEDKY TURNAJE FRÝDLANTSKÉ ZIMNÍ SMEČE 2024:

Čtvrtfinále:

Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Zdeněk Strohalm (Grygov) 6:1, Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) – Radomír Kykrych (Brno) 6:1, Martin Komínek (Rožnov pod Radhoštěm) – Pavel Borunský (Opava) 6:4, Anton Oškrobaný (Považská Bystrica) – Dušan Machala (Zlín) 6:2.

Semifinále:

Petružela – Hnaníček 7:6, Komínek – Oškrobaný 6:1.

Finále:

Martin Komínek – Miroslav Petružela 6:2.