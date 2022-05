„Sérii sice vedeme 2:1, ale to nic neznamená. Teď zase pojedeme do přetopené haly v Praze, kde nás bude čekat 42 stupňů. Bude záležet, jak celý zápas zvládneme hlavami. Uděláme však maximum, abychom sérii ukončili, protože je hodně dlouhá,“ říká kouč Robe Peter Dávid.

Chance play-off extraligy mužů, utkání o 3. místo:

3. zápas: HC ROBE Zubří - HC Dukla Praha 31:24 (18:11), stav série: 2:1.

Nejvíce branek: Mořkovský a Hybner 5, Jurka, Bechný a Bajer 4 – Křístek 4/1, Krušberský a Blecha 3. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 1:2. Sedmimetrové hody: 4/4 – 3/2. Diváci: 1134.

Finále: Karviná – Plzeň 29:24 (17:10), stav série: 2:1.

Jeho tým rychle zapomněl na nejhorší výkon sezony, oklepal se z porážky.

Zmobilizoval síly a Pražany doma jasně přehrál.

„Byli jsme jiný mančaft, než ve středu v Praze, kde nám nevyšlo absolutně nic. Dukla byla naopak fantasticky připravená a podala vynikající výkon. Pro nás byl problém si zase vyčistit hlavu. Systém play-off je takový, že pokud to nevyjde, tak není čas plakat, ale krátce to zhodnotit a dívat se zase dopředu,“ upozorňuje slovenský kormidelník.

Zubřané zahnali chmury. Ve třetím duelu o bronz podali skvělý výkon, hlavně obrana byla fantastická,

„Kluci naštěstí skočili na tu vlnu, která jim patří, čehož si všimli i fanoušci. Hned se chytila celá hala. Bylo důležité, že jsme se za stavu 9:9 utrhli a že jsme na začátku druhé půle ustáli menší krizi, jinak jsme neměli žádné větší výpadky,“ těší Dávida.

Pražané po prvním poločase prohrávali o sedm branek, ani po změně stran moc šancí na zvrat v utkání nedostali.

Dukla nezvládla vstup do utkání a pak jen marně doháněla manko.

Hokejový Vsetín přichází o brankáře. Po čtyřech letech odchází Gába

„Bohužel Zubří nám hned uteklo na rozdíl tří gólů a dorovnat je nás stálo hodně sil. Před poločasem nám došla šťáva, Zubří trestalo každou naši chybu,“ posteskl si hostující kouč Michal Tonar.

O přestávce se snažil obranu znovu nastartovat, výrazné zlepšení nepřinesli ani střídající hráči, byť hosté druhou půli zvládli lépe než úvodní část. „I když jsme prohráli, kluci na hřišti podali solidní výkon. Výsledek dopadl stejně, jako poločas,“ připomněl trenér Dukly. Ze sobotního zápasu si chce vzít jenom pozitivní věci, doma se Pražané poperou o výhru, vyrovnání série.

„Je to stejná situace jako před týdnem. Jestli má soupeř mečbol, nás nezajímá,“ tvrdí. „Chceme to dohrát do pátého zápasu a vrátit se tady do té atmosféry, která je úžasná. V Zubří jsme udělali víc chyb, doma budeme znovu jiný mančaft,“ slibuje Tonar.

Čtvrtý zápas se hraje ve středu v Praze. Případný rozhodující pátý duel se odehraje v sobotu na Valašsku.