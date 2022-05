„Kdyby byl víkend, bylo by to jiné, velké a divočejší. Ale většina z nás musela v pondělí do práce, školy, měla povinnosti. Oslava velkého dílčího úspěchu byla velká, stejně jako víme, že poslední, postupový krůček je nejtěžší,“ zvedá varovně prst nejzkušenější hráč valašského týmu a jeho tahoun Miroslav Jurka. Právě i jeho čtyři trefy výrazně pomohly k vedení 2:1 v semifinálové sérii play-off hrané na tři vítězství.