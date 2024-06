V rámci Festivalu stolního tenisu v Plzni se konalo také Mistrovství republiky mužů a žen kategorií Masters.

stolní tenista Libor Slováček | Foto: se svolením Libora Slováčka.

V něm se o parádní výsledek postaral Libor Slováček, který získal titul českého šampióna ve dvouhře v kategorii mužů 55 – 59 let.

Slováček v základní skupině postupně porazil Tomáše Vrbku (SKST Chodov) 3:0 (9, 6, 3), Milana Tomáška (Jedlí) 3:0 (4, 4, 1) a Roberta Nováka (SK Svinov) 3:0 (5, 5, 9).

Ve vyřazovacích zápasech si postupně ve čtvrtfinále poradil s Darinem Görnerem (Spartak Lubenec) 3:1 (-9, 2, 7, 7), v semifinále přehrál Petra Dvořáka (Spartak Čelákovice) 3:1 (11, -4, 9, 4) a ve finále zdolal Zdeňka Bílka (Lokomotiva Česká Lípa) 3:0 (7, 5, 9).

,,Duel s Görnerem byl náročný. První set jsem špatně přijímal jeho nepříjemný roztočený servis, po kterém se dostával do forhendového útoku. Ve druhém setu se můj příjem zlepšil a zároveň začal fungovat můj nadhazovaný, ale pouze naražený servis, po kterém jsem se dostával do útoku a bodoval,“ zavzpomínal na čtvrtfinálový zápas stolní tenista ze Vsetína hájící barvy klubu TJ DDM Valašské Meziříčí.

,,S Petrem Dvořákem jsem se utkal poprvé. V semifinále jsem první set se štěstím vyhrál. Ve druhém jsem celou dobu tahal za kratší konec. Pasivně jsem přijímal jeho krátký bekhendový servis do mého forhendu a soupeř vyrovnal na 1:1 na sety. Třetí sada se zpočátku také pro mě nevyvíjela moc dobře. Cítil jsem, že jsem pod tlakem při jeho servisu a ani po tom mém jsem se nijak nedostával do aktivní hry. Ale opět mi pomohl forhendový nadhazovaný naražený krátký servis, po kterém jsem se dostával do útoku a začal postupně sbírat body,“ prozradil Slováček.

,,Ve finále se Zdeňkem Bílkem to byl náš třetí vzájemný zápas. Předchozí dva jsem prohrál. Finálový souboj mi ale sedl. Od začátku střetnutí o zlato jsem byl aktivnější, snažil jsem se útočit hlavně z forhendu, ale i z bekhendu. Opět mi pomáhal servis a já jsem dobře četl servis soupeře. Vedl jsem 2:0 na sety. Ve třetí sadě si Bílek za stavu 8:5 vzal timeout a otočil stav na 8:9. Naštěstí závěr třetího setu a tím i celého zápasu patřil mně,“ raduje se ze zisku cenného triumfu Libor Slováček.

Toho v Plzni potěšil výsledek i předvedená hra.

Slováček na šampionátu na západě Čech bojoval také ve čtyřhře. V deblovém turnaji se svým spoluhráčem Josefem Kubou (TJ Avia Čakovice) postoupili do čtvrtfinále. V něm ovšem prohráli s dvojicí Ladislav Čákora, Marcel Havlíček (SKUŘ Plzeň, TV Nabburg) 2:3 (-11, 9, -9, 7, -11), která nakonec turnaj vyhrála.