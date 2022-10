V pavouku pak postupně ve čtvrtfinále překonal Jaromíra Havrlanta z Nového Jičína 3:1 (8, -8, 7, 8), v semifinále si poradil s Vladimírem Jelínkem z Turnova 3:0 (8, 8, 9) a ve finále zdolal v souboji dvou klubových třetiligových spoluhráčů z KST Vsetín Štefana Sagáčika z Valašského Meziříčí 3:1 (9, -8, 9, 10).

,,Se Sagáčikem to byl tradičně vyrovnaný duel. K vidění byla spousta pohledných výměn a ve všech setech se rozhodovalo až v koncovkách. V partii o první příčku jsem byl nakonec šťastnějším hráčem,“ potěšil skalp silného soupeře i cenný triumf na východě Čech Libora Slováčka.

Sagáčik v Jaroměři v základní skupině postupně porazil Pražana Františka Brůčka 3:0 (3, 4, 6), Josefa Plška (Přerov) 3:0 (7, 8, 7) a Vladimíra Jelínka (Turnov) rovněž 3:0 (8, 9, 9).

Ve vyřazovacích utkáních stolní tenista z Valašska ve čtvrtfinále přešel přes Petra Kvašnovského z Českých Budějovic 3:0 (6, 7, 7), v semifinále udolal Martina Kočvaru (Praha) 3:2 (-9, 7, 7, -10, 10).

V kategorii padesátníků si v Jaroměři zahrálo 16 stolních tenistů.

Na východočeských stolech se dařilo také Tatianě Téglové z Valašského Meziříčí, která postoupila do finále ve společné kategorii žen nad 40 let a nad 50 let. Téglová ve finále prohrála se Slovenkou Martou Daubnerovou.

V Jaroměři si v 8 mužských kategoriích zahrálo 127 stolních tenistů. Ve 4 ženských kategoriích poměřilo síly 32 stolních tenistek. Turnaj se hrál na 18 stolech.

Velká cena Českomoravského klubu veteránů je letos složená z 8 turnajů. Poslední závěrečný Turnaj mistrů se uskuteční v sobotu 19. listopadu v Hluku.