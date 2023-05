Nové místo konání, nový termín a rozšíření o novou závodní kategorii, která má status závodu Mistrovství ČR v terénním triatlonu: takový bude letošní Valachy Man, největší veřejný triatlonový závod v České republice. Jeho třináctý ročník se tentokrát uskuteční těsně před prázdninami, o víkendu 24. a 25. června u vodní nádrže Bystřička na Vsetínsku.

Valachy Man, největší veřejný triatlonový závod v České republice. | Foto: Resort Valachy

Registrace do závodu jsou spuštěny na www.valachytour.cz. Při přihlášení do 1. 6. mohou sportovci využít výhodnější startovné, včetně závodů dětí.

„Po letech, co Valachy mana pořádáme, jsme si v triatlonovém světě vybudovali pověst akce s kvalitní organizací a díky tomu letos dostali možnost stát se závodem Mistrovství České republiky v terénním neboli Xterra triatlonu, což je pro nás velká čest. Ke dvěma tradičním závodním trasám Valachy mana tak letos přidáváme ještě jednu novou s distancemi podle pravidel evropského poháru a můžeme se těšit na účast české triatlonové špičky a také mj. olympionika Jaroslava Kulhavého nebo Ironmana Petra Vabrouška. Současně je to i příležitost pro kohokoli, kdo si chce zkusit novou, ještě náročnější sportovní výzvu. Do Xterra Valachy original se může přihlásit kdokoli. Nová trasa obnáší 1 500 metrů plavání, 30 kilometrů na horském kole a 10 kilometrů trialového běhu,“ uvedl Bohuslav Komín, hlavní organizátor DATART Valachy tour, jejíž je Valachy man součástí.

Nově se také Valachy man stěhuje od vodní nádrže Na Stanoch v Novém Hrozenkově k vodní nádrži Bystřička, která se nachází rovněž na Vsetínsku a kde pořadatelé nalezli kvalitní terén a vstřícné zázemí.

„Jinak samozřejmě zůstává to hlavní, co Valachy mana dělá Valachy manem: skvělá atmosféra rodinné akce pro sportovce všeho věku a zkušeností, v oblíbeném formátu intervalového startu. Máme trasy i pro děti, které se opět utkají v různých distancích v šesti věkových kategoriích. Pro dospělé pak kratší závod pro hobíky a začátečníky, dlouhou trasu pro zkušenější sportovce, zůstává i možnost si zazávodit ve štafetě. Nová výzva v podobě Xterra Valachy mana je třešinkou na dortu. To vše v krásném prostředí u Bystřičky, nejstarší nádrže v povodí Moravy,“ doplnil Bohuslav Komín.

„Velmi nás těší, že se pořadatelé rozhodli uspořádat tak známou a prestižní akci právě v Bystřičce. Příroda u nás je nádherná a věříme, že sportovcům znásobí zážitek ze závodu. Chceme pořadatelům vyjít maximálně vstříc ve všem, co si taková akce žádá, včetně poskytnutí potřebného počtu členů sboru dobrovolných hasičů a techniky do těžce přístupného terénu a vyškolených zdravotníků. Další smysl vidíme v podpoře cestovního ruchu,“ uvedl starosta Bystřičky Zbyněk Fojtíček.

Pro sportovce, ale i jejich doprovod a diváky bude připraven také doprovodný program s partnery nebo after party s hudebním večerem na pláži, kde bude start, cíl i depo závodu.

„Opět chystáme i živé vysílání ze závodu se záběry z depa i z trati,“ uzavřel Bohuslav Komín.

Harmonogram Valachy mana:

SOBOTA 24. 6. 2023

- dlouhý Valachy man (350 m plavání – 15 km horské kolo – 5 km trailový běh)

- štafeta (350 m plavání - 15 km horské kolo – 5 km trailový běh)

- NOVINKA - XTERRA VALACHY OFFICIAL (XTERRA Evropský pohár a Mistrovství ČR - 1 500 m plavání - 30 km horské kolo - 10 km trailový běh)

NEDĚLE 25. 6. 2023

- krátký Valachy man (250 m plavání – 14 km kolo horské či trekingové – 3 km běh)

- dětský Valachy man (6 věkových kategorií - různé distance)