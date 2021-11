Vsetín nastoupil stále oslaben o nejúdernější smečařku Michaelu Klimešovou, ale odhodlán získat body a předskočit v tabulce právě Polanku. V prvním utkání se to Vsetínským podařilo a po krátkém zaváhání ve druhém setu si připsaly vítězství 3:1.

Do odvety nastoupil Vsetín s cílem zopakovat dopolední výkon, ale soupeř byl proti. Domácí se potýkaly především s problémy na přihrávce, z čehož pramenil i následný nedůrazný útok. Oba první sety tak putovaly za Polankou. Na počátku třetí sady se navíc zranila blokařka Dagmar Jasná, která si udělala výron v kotníku, a zápas pro ni skončil. Oslabená sestava Vsetína se pak sice snažila stav zvrátit, ale soupeř už si vítězství pohlídal a vyhrál 3:0.

„Cílem tohoto dvojutkání byl zisk šesti bodů a únik z posledního místa tabulky. To se, bohužel, nepodařilo. Ranní utkání jsme ještě zvládli, ale odveta už nevyšla. Tým se nedokázal vyrovnat s dobrým servisem soupeře, a to, doplněné ještě o časté nedodržení taktických pokynů, ve druhém zápase rozhodlo. Zlepšený výkon podala především při hře v poli Zuzana Bačůvková, což je pro další průběh soutěže pozitivní. Na druhou stranu jsme přišli o údernou blokařku Dagmar Jasnou, otázkou je, na jak dlouho. Jisté je, že příští sobotu v posledním letošním utkání na palubovce Nového Jičína budeme bez ní a stále ještě bez Michaely Klimešové. A to jsou citelné ztráty. Ale budeme bojovat,“ zhodnotil utkání vsetínský trenér Jiří Žůrek.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Zuzana Bačůvková, Jana Mikulajová, Dagmar Jasná, Lucie Macková, Anna Kabeláčová, Adéla Krchňáková, Lucie Pruknerová, Martina Žůrková, Nikola Kostková, Radka Nesvadbová.