Neprofesionální cyklista Michal Láník z Valašských Klobouk ho nejen úspěšně dokončil, ale v kategorii s doprovodným vozem dojel na druhém místě a vytvořil tak nejlepší český výsledek na této trase.

Závod odstartoval 14. srpna v Mandelieu-La Napoule v Provance. Limit na dokončení závodu, jehož trasa vede dále napříč celou Francií od Středozemního moře, přes Alpy až na pobřeží Atlantiku, byl jedenáct dnů. Michal Láník trasu zvládl ujet za 6 dní, 2 hodiny a 31 minut! Nejrychlejší jezdec francouzský profesionální cyklista Jean-Luc Perez závod zdolal za necelých pět dnů.

Během závodu se 43letý Michal Láník potýkal s únavou, ale i zdravotními problémy.

„Spal jsem v průměru dvě až tři hodiny denně. Kromě toho mě potkaly i střevní obtíže, bolest kolene a chodidel otlačených od pedálů. Nicméně i tohle jsem s pomocí mého doprovodného týmu překonal,“ popisuje Láník.

Až 500 kilometrů denně

Na trase závodu ho směla doprovázet čtyřčlenná asistenční posádka, která se starala o potřeby závodníka.

Denně Michal Láník ujel v průměru 400 až 500 kilometrů. Nejnáročnější byly podle něj především noci, kdy na trase nepotkal jediného člověka, jen tmavé vesnice.

Během závodu museli účastníci překonat téměř čtyřicetikilometrové převýšení především při přejezdu přes Alpy.

„Alpy miluji a tak to byla pro mě výzva. Myslím, že jsem je přejel se ctí, i když byly i okamžiky na konci dne, kde jsem šlapal do pedálů rychlostí, za kterou bych se za normálních okolností styděl,“ vzpomíná Láník, který pracuje jako ředitel Domu dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách a cyklistika je jeho velkým koníčkem.

Závodit začínal na horských kolech. Vyhrál Mistrovství ČR ve 24 hodinovém i 12 hodinovém závodě. V roce 2018 skončil celkově 6. a první mezi amatéry v Austrálii na extrémním etapovém závodě Crocodile Trophy.

Po tomto závodě přesedlal na silniční kolo a v roce 2019 vybojoval 4. místo na MS v ultramaratonu Glocknerman v Rakousku. Tímto umístěním si vybojoval kvalifikaci na RAAM – Race across America, nejtěžší závod planety napříč USA.

Skvělým výsledkem na francouzském závodě kvalifikaci potvrdil a věří, že i tuto americkou výzvu zdolá.

„RAAM je v tuto chvíli sen, velmi nákladná záležitost. Chce to najít silného partnera, zlepšit technické vybavení a důkladně naplánovat samotný průběh závodu. Ale věřím, že se na start postavím,“ netají se Michal Láník.

RACE ACROSS FRANCE by HEROÏN BIKES

Race Across France je non-stop ultracyklistický závod, který závodníky vede po trase, která mapuje významné okamžiky francouzské historie. Její začátek je v Provence v Mandelieu-La Napoule a končí na pláži Le Touquet Paris Plage. Nejvyšším vrcholem trasy je alpské sedlo v nadmořské výšce 2764 m.

14. 8. 2020 - 26. 8. 2020

Délka: 2600 km

Převýšení: 40 000 m

Čtyři závodní vzdálenosti: 300 km, 500 km, 1100 km, 2600 km

Pokora a velké touhy. Takový je amatérský cyklista Michal Láník z Valašských Klobouk, který se minulý týden vrátil z nejtěžšího cyklistického závodu Evropy - Race across France. A zde prokázal nejen velkou odvahu, ale i trénovanost a výkonnost. Prakticky za šest dní neustálého šlapání pokořil napříč Francií neuvěřitelných 2600 kilometrů s převýšení 40 kilometrů a stal se druhým nejrychlejším v kategorii s doprovodným vozem!

„Odjížděl s cílem jet si vlastní závod a na soupeře se moc neohlížet. Pořadí bylo pro mě samozřejmě taky důležité, vyhrát chce přeci každý,“ přiznává ryzí amatér Láník, v civilní profesi ředitel Domu dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách, pro něhož je cyklistika velký koníček.

„Protože jsem měl komfortní náskok na třetího v pořadí, tak bylo prvořadé dokončit ve závod ve zdraví. Po dojetí do cíle jsme spíše než nadšení cítil velkou úlevu,“ již s úsměvem vzpomíná sympatický biker.

Jak dlouho jste na závody ve Francii připravoval?

Připravuji se průběžně, trénuji čtyři hodiny denně. Nic jsem v přípravě neměnil, mám už zkušenosti z předchozích zahraničních závodů. Trénink je důležitý, ale především je potřeba mít v hlavě vše srovnáno.

Bylo během závodu hodně krizí?

Ano. Ta největší přišla čtvrtý den – pálení žáhy a následně střevní obtíže. Najednou člověk cítil úplně všechno. Ale jak jsem se již zmínil, přátelé mě v tom nenechali a díky nim jsem jel dál a krizi překonal. Mimo to mě potkaly i bolest kolene a chodidel otlačených od pedálů. Že bych to vzdal, jsem si nepřipouštěl.

Lehké nebylo vůbec nic, a když už se vidíte v cíli, tak vám začne pár kilometrů před cílem foukat silný protivítr, že se sotva držíte na kole. Deprimující byly především noci, kdy nepotkáte člověka, jen tmavé vesnice.

Jaké nejsilnější okamžiky si odvážíte?

Nezapomenu ale na krásné scenérie v Alpách a velký dojem na mě udělala pláž v Normandii, kde se vylodili spojenci během druhé světové války.

Získal jste také kvalifikaci na RAAM – nejtěžší závod planety napříč USA. Půjdete do něj?

Kvalifikaci jsem si vyjel na 2 roky již čtvrtým místem vloni na MS v ultramaratonu Glocknerman 2019 v Rakousku. RAAM je ale stále jen sen, velmi nákladná záležitost. Chce to najít silného partnera, zlepšit technické vybavení a důkladně naplánovat samotný průběh závodu. I když plány jsou jedna věc a samotná realita pak může vše obrátit vzhůru nohama.

Jak jste se vlastně k extrémním závodům dostal?

Závodit jsem začínal na horských kolech. Vyhrál jsem mistrovství ČR ve 24 i 12 hodinovém závodě. V roce 2018 jsem skončil celkově 6. a první mezi amatéry v Austrálii na extrémním etapovém závodě Crocodile Trophy. Po tomto závodě už jsem potřeboval nový impuls, kdy jsem si vzpomněl na svoji vytrvalostní minulost a přesedlal jsem na silnici v již zmiňovaném závodě Glocknerman. Umístění i čas jsme dosáhli nejlepší z Čechů a závod napříč Francií byl zase posun dopředu. Nyní vzhlížíme k RAAM, vše ostatní je cesta zpět.

HANA BEDNÁŘOVÁ, MARTIN BŘENEK