Start závodu složeného z 6 kilometrů běhu, 22,5 kilometru cyklistiky a 1,7 kilometru běhu, je v prostorách místního Hasičského cvičiště, ve 12 hodin. Na stejném místě je také cíl.

Prezence probíhá od 9 do 11.30 hodin. Závodit se bude ve 4 kategoriích mužů, 2 kategoriích žen, 1 kategorii juniorů a 1 kategorii juniorek. Hodnotit se budou také tříčlenná a vícečlenná družstva a zazávodit si mají možnost rovněž štafety. Cenu dostane také nejlepší Kunovjan a nejlepší Kunovjanka (závodníci s trvalým bydlištěm v Kunovicích).

Od 9 hodin můžou na zkrácených tratích poměřit síly děti do 15 let.

Startovné pro jednotlivce je 500 Kč a pro štafetu 900 Kč. Děti do 9 let v den závodu zaplatí startovné 50 Kč, děti 10 až 15 let zaplatí 100 Kč.

,,V ceně startovného je startovní číslo na kolo, měření čipovou technologií, občerstvení na trati i po závodě, tombola startovních čísel, zdravotnické zabezpečení a parkování v areálu,“ upozorňuje za pořadatele Tomáš Mareček.

Vyhlášení výsledků dětských kategorií proběhne od 11 hodin. Vyhlášení výsledků seniorských kategorií je na programu od 16 hodin.

Sportovní den na Valašsku zakončí kulturní program.

,,Od 16.30 hodin v Hasičském areálu zahraje místní kapela Dolbík & jeho šelmy a od 21.30 hodin bude možné se v letním kině podívat na film Sladký život,“ zve do Kunovic na Valašskomeziříčsku Mareček.

V roce 2023 vítězství v miniduatlonu v Kunovicích na Valašsku na trati složené z 6 kilometru běhu, 22 kilometru cyklistiky a 3 kilometrů běhu, mezi muži vybojoval Jan Mlčák (Cyklosport Hranice). Mezi ženami vybojovala první místo Monika Kučerová (Superior Riders).