Prezentace probíhá od 9 do 11 hodin. Soutěžit se bude ve 4 kategoriích mužů, 2 kategoriích žen, 1 kategorii juniorů a 1 kategorii juniorek. Hodnotit se budou také tříčlenná a vícečlenná družstva a zazávodit si mají možnost rovněž štafety.

Od 9 hodin mají možnost na zkrácených tratích poměřit síly děti do 15 let.

Startovné do 14. července je do hlavního závodu 350 Kč, pro štafetu 550 Kč. V den závodu pak do hlavního závodu 400 Kč a pro štafetu 600 Kč. Děti v den závodu zaplatí startovné 50 Kč. V jeho ceně je startovní číslo na kolo, měření čipovou technologií, občerstvení na trati i po závodě, tombola startovních čísel, zdravotnické zabezpečení a parkování v areálu.

Vyhlášení výsledků dětských kategorií proběhne od 11 hodin. Vyhlášení výsledků seniorských kategorií je na programu od 16 hodin. V 16.15 hodin se bude losovat tombola startovních čísel.

Bohatý sportovní den na Valašsku zakončí kulturní program.

,,Od 16.30 hodin všem účastníkům a jejich doprovodu zahraje torzo kunovické kapely Olina a Kamila a od 20 hodin začne after party s kapelou Otrock,“ zve do Kunovic na Valašskomeziříčsku jeden z pořadatelů Tomáš Mareček všechny aktivní i pasivní sportovce.

V roce 2020 vítězství na Valašsku vybojoval Ondřej Kobliha (www zlinska50.cz), který získal první příčku za čas 1:41:39.

Závod žen vyhrála Svatava Čočková ze Lhoty u Kelče (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem, 2:03:46).