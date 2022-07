Prezentace probíhá od 9 do 11 hodin. Závodit se bude ve 4 kategoriích mužů, 2 kategoriích žen, 1 kategorii juniorů a 1 kategorii juniorek. Hodnotit se budou také tříčlenná a vícečlenná družstva a zazávodit si mají možnost rovněž štafety.

Od 9 hodin můžou na zkrácených tratích poměřit síly děti do 15 let.

Startovné je 400 Kč pro jednotlivce a pro štafetu 600 Kč. Děti v den závodu zaplatí startovné 50 Kč. V jeho ceně je startovní číslo na kolo, měření čipovou technologií, občerstvení na trati i po závodě, tombola startovních čísel, zdravotnické zabezpečení a parkování v areálu.

Vyhlášení výsledků dětských kategorií proběhne od 11 hodin. Vyhlášení výsledků seniorských kategorií je na programu od 16 hodin.

Bohatý sportovní den na Valašsku zakončí kulturní program.

,,Od 19 hodin začne after party s kapelou Hever. After party bude pokračovat od 22 hodin, kdy bude hrát kapela TakzatruP,“ zve do Kunovic na Valašskomeziříčsku Tomáš Mareček, jeden z pořadatelů.

V roce 2021 vítězství v miniduatlonu na Valašsku vybojoval Radoslav Šíbl z Fryštáku (4Ever Cyklo Bulis team, 1:33:18). Závod žen vyhrála v čase 1:54:12 Monika Kučerová z týmu Superior riders). Lubomír Hotař