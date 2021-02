Osobně má zkušenosti s balkánskou házenou, ještě během hráčské kariéry s ní sehrál několik pohárových duelů. „Konkrétně s Velenje jsem tu čest neměl, ale ještě v dresu Kovopetrolu Plzeň jsme se v rámci PMEZ, předchůdce Champions League, utkali s tehdy špičkovým výběrem Celje,“ zavzpomínal Tonar.

Hledat favorita duelu není těžké.

„Moc rád bych řekl, že jsme to my, ale opak je pravdou. Soupeř má bohatou nejen pohárovou historii, jeho kvalita je vysoká. Bude to hodně tvrdý oříšek,“ uvědomuje si trenér, který se pokusí soupeře zaskočit.

„Série nás čeká až za měsíc a ještě není jasné, kde se bude hrát. Věřím, že to bude standardně doma – venku a třebaže diváci nebudou moci být v hledišti, tento házenkářský svátek si stejně jako my užijí,“ těší se.

A kde vidí největší sílu slovinského protivníka?

„Národní tým prokázal svou kvalitu nedávno na MS, kde sice velký výsledek neudělal, ale určitě nezklamal,“ vnímá Tonar.

„Velmi kvalitní jsou především ve hře jeden na jednoho, hře na pivota. Velenje bude komplexní tým, který nekompromisně trestá každou chybu,“ varuje trenér a nabádá k maximální zodpovědnosti každého hráče.

„Musíme minimalizovat technické chyby, nebýt zbrklí. Uvidíme, co nám soupeř dovolí. Až přijde čas, podrobněji si rozebereme jejich hru, stejně jako jednotlivců,“ je připraven kouč, jehož zrak ale směřuje k nejbližší extraligové budoucnosti.

„Pohár je nyní v našich myslích na vedlejší koleji. Ve středu od 19 hodin nás čeká další z důležitých duelů s posledním Novým Veselím, kdy můžeme udělat další důležitý krůček k play-off,“ připomněl trenér Zubří, jehož výběr bude do posledních kol také bojovat o co nejlepší příčku před vyřazovací částí. Reálně může pomýšlet dokonce na 5. místo!

„Jsme připravení a třebaže jsme si z Považské Bystrice odvezli nějaké šrámy, myslíme jen na vítězství,“ dodal Michal Tonar.