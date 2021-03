„Zklamání je velké, takto jsme zápas projet neměli,“ bolelo pár chvil po utkání kouče Robe Michala Tonara. „Prohrát jsme mohli, ale ne o více jak čtyři góly. To je velká škoda,“ zdůraznil.

Padesát minut vůbec nenaznačovalo, že by Valaši měli dobře rozehraný duel tak vysoko ztratit. V první půli se šňůrou pěti branek dostali do tříbrankového vedení a i do šaten odcházeli v lepším rozpoložení. „Druhá fáze se nám ale hrubě nepovedla. Opět jsme zklamali v koncovce, vše umocnilo 14 technických chyb. Bohužel se projevila větší zkušenost na straně soupeře. Naplno se začala projevovat od 37. minuty,“ označil za klíčové kouč Zubří.

Ještě deset minut před koncem byl stav vyrovnaný (21:21), ovšem střelecký výbuch Valachů pomohl v rozhodujícímu trháku až na 30:23. „Sahali jsme po přijatelné prohře o pět branek, bohužel Mořkovský ze sedmičky netrefil bránu a naplno se projevila naše největší bolest. Chybí nám kanonýr na tuto disciplínu,“ mrzí Tonara. „Měli jsme rozhodnout dříve a ne vše nechávat na poslední chvíli a sedmičku. Bohužel soupeř zagresivnil obranu, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat.“

Hůl nad mladým týmem rozhodně neláme. Rozhodující krok k účasti v play-off sice ještě Valaši neudělali, ale stále mají osud ve svých rukou. „Za týden máme novou šanci. Všichni ale víme, že minimálně dva body ze zápasů s Lovosicemi a Frýdkem-Místkem budeme potřebovat, taková je postupová matematika,“ zdůraznil Tonar, stejně jako ví, že zopakovat podzimní výhru z Lovosic nebude snadné.

„Tehdy jsme podali jeden z nejlepších výkonů sezony. Z posledního neúspěchu se nesmíme hroutit, naopak. Musíme si vše srovnat v hlavách a co nejlépe se připravit,“ burcuje trenér Zubří.

KOPŘIVNICE – ROBE ZUBŘÍ 30:24 (13:14)

Nejvíce branek: Gřes 7/1, Fulnek 7/1, Brito Benítez 5 – Mazurek 4, Mořkovský 4, Havran 3. Rozhodčí: Petr Kichner a Michal Vacula. Sedmimetrové hody: 3/2 – 1/0. Vyloučení: 1:4. ČK: Hybner (Zubří). Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Lovosice – Hranice 30:27, Nové Veselí – Karviná 26:33 , Brno – Maloměřice 25:21.