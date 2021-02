„Už nemělo cenu se babrat v minulosti, musíme se dívat kupředu. A protože příprava na další utkání je pouze dvoudenní, s kluky jsme si vše vyříkali a již studovali u videa dalšího soupeře,“ potvrdil trenér extraligových házenkářů Zubří Michal Tonar.

Valachy čeká klíčový zápas v sobotu v Kopřivnici, která je po Novém roce aktuálně v ještě větší krizi, než Robe na přelomu roku. Navíc Valaši mají v živé paměti měsíc staré vítězství (30:25).

„Jsou na tom podobně, jako my. Hlavně psychicky. Nevyrovnané výkony nyní podává většina týmů okolo nás,“ vypozoroval Tonar, jenž by nyní moc toužil napravit poslední nečekanou ztrátu s posledním celkem tabulky.

„Opět to bude zejména boj, naše odhodlání uspět snad bude větší, než v posledních zápasech. Tam jsme se místo do klidu dostali místy do paniky, ale na podobné výpadky náš mladý tým má pořád právo, jen se je musíme snažit minimalizovat,“ má jasno kouč.

Po víkendu mohou Zubřané udělat rozhodující krok k postupu do vyřazovacích bojů, kde na čtyři místa má spadeno hned šest celků. Ve hře přitom je i nejvýhodnější 5. příčka po základní části.

„Tak daleko se nedíváme, přičemž víme, že je to reálná meta. To bychom ale museli získat maximum z šesti bodů před námi. Výzva to ale je,“ přiznal Tonar. „Bude to ještě hodně zajímavé, los totiž svádí celky bojující o play-off. Věřím, že i my se nakonec budeme radovat,“ dodal optimisticky Michal Tonar.