„Jsme připraveni začít již v úterý, nejpozději ve středu ráno. Osobně jsem sice už druhý týden doma v Plzni, ale tašku mám sbalenou u dveří a okamžitě sedám do auta. Za nějaké čtyři hodiny jsem v Zubří,“ hlásil v pondělí vpodvečer kouč Zubří Michal Tonar.

„Individuální trénink nemůže ten společný a ve vytopených halách nikdy nahradit. O to větší radost z rozhodnutí máme. Na druhou stranu nám bude nějaký čas trvat, minimálně dva týdny, než se dostaneme do stavu, abychom mohli odehrát mistrovský zápas připravení. V opačném případě hrozí zranění,“ upozorňuje Tonar.

Paradoxně i přes komplikace s přípravou je to právě jeho tým, který bude mít více času na přípravu. Jejich soupeř 2. kola Švýcarský St. Galen totiž z důvodu epidemiologického rizika odstoupil a Robe si tak bez boje a potu zahraje 3. kolo.

„Termín dvojzápasu je někdy v polovině prosince, před Vánoci. Koho vyzveme, není jasné, řada dalších týmů už odstoupila. Příští dny ukáží více,“ krčí ramen trenér extraligových házenkářů Zubří.

Interligové házenkářky Zlína také čekají na teplo své haly, neboť doteď snášely rozmary počasí venkovního sportoviště.

„Jsme okamžitě nachystaní. Stejně jako po kondiční stránce, kterou jsme v době omezení pilovali. Nyní se ale musíme opět skamarádit s balonem a staronovým prostředím. Během měsíce bychom měli být připravení pro zápas, do formy před omezením se hráčky dostanou spíše řádu několik měsíců,“ poznamenal trenér Zlína Marek Kolář.

„Kdy si zahrajeme mistrák, je však ve hvězdách. Nejsme tak bohatý sport, abychom mohli plnit nejpřísnější epidemiologická nařízení hygieny. Pravidelné testování stojí hromadu peněz, které nemáme,“ přiznává trenér a člen vedení zlínského házenkářského klubu.

Volejbalisté Zlína se doteď připravovali na rozbředlém antukovém hřišti, v pátek po kotníky ve vodě.

„Už to bylo neúnosné, proto jsme pondělní trénink změnili na individuální. Návratem do haly nám spadl velký kámen ze srdce,“ neskrývá radost manažer a trenér zlínských extraligových volejbalistů Roman Macek, který ale v brzký rozjezd soutěží nevěří.

„Hlavně testování je hodně drahé. Určitě ale budeme hledat řešení, jak co nejdříve extraligu rozjet,“ potvrdil Macek, mimo jiné člen vedení Českého volejbalového svazu.

„Nějaký čas na aklimatizaci bude potřeba, ale hráči určitě budou raději hrát, než trénovat. Fyzicky jsou připravení, herní kvalita se časem vrátí,“ dodal optimisticky Roman Macek.

Otazník v tuto chvíli visí nad situací v týmech hrajících superligu florbalistů, kde kluby nejsou tak movité jako výše uvedené tradiční sporty.

„Všichni věříme, že již nebudeme muset mrznout venku a co nejdříve se dostaneme v přípravě zpátky do hal. Nyní netrpělivě čekáme na informace a rozhodnutí ze svazu, stejně jako kdy a za jakých podmínek by se nejvyšší soutěž mohla rozběhnout,“ přiznal kouč superligových Panthers Otrokovice Michal Kvapil.