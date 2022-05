„Jsem strašně šťastný, hlavně i za kluky, protože jsme se teď dvakrát protrápili v zápasech v Praze. Před zápasem jsem připomněl klukům, že je to poslední zápas v téhle sestavě a byla by ideální za tou perfektní sezonou udělat tečku plackou. Jsem za ni strašně šťastný,“ zopakoval trenér Zubří Peter Dávid.

Na rozdíl od duelu v hlavním městě městě Valaši zápas pod kontrolou. „Dukla má velmi dobré začátky zápasů, takže jsme do něj vložili všechno. Nasadili jsme obrovské tempo a ustáli jsme ho. Nečekali jsme, že nám to tak půjde, ale strašně jsme chtěli, hecovali se. V poločase jsme si řekli, že musíme vydržet ještě deset minut, abychom zlomili případný odpor Dukly. Vše vyšlo,“ zhodnotil duel slovenský kouč.

Jak důležité bylo nerozchytat Petržalu v brance?

Neskutečně. Všichni jsme měli domácí úkol po posledním zápase připravit se na něj. Zároveň jsme si řekli, že i když něco chytí, protože je to kvalitní brankář, tak je to ok. Jsem rád, že jsme ustáli i jejich dvojnásobnou osobku.

Jaký význam pro vás má bronz?

Byl jsem zvyklý sbírat v Mostu zlata (smích), ale zpět do reality. Je to super. Je to první rok v mančaftu, který poslední roky v semifinále chyběl. Sezona byla perfektní a moc by mě mrzelo, kdybychom to nyní nezvládli. Série s Plzní stále hodně bolí, ale bronz má teď cenu zlata v tom malém finále.

Co v sérii s Plzní chybělo?

Štěstí. A zkušenost. Nezvládli jsme tři mečboly. Jeden doma, dvakrát venku, osm vteřin a jednu sedmičku. Bohužel, někdy se to štěstí odkloní. Není to spravedlivé, ale musíme s tím žít. Bronzem jsme si to trochu vrátili.

Gólman Malina v Zubří končí. Kde bude po sezoně hrát?

Jaké jste měl pocity při přebírání medaile?

Úžasné. Je to fantastické, co tu je za zázemí, diváci, vedení a mančaft. Jsou to úžasní lidé a rád tady s nimi žiju. Vím, že na mě padala kritika, že hraji s prázdnou bránou, ale je mi to úplně jedno. Jsem šťastný za ty kluky, protože jich teď dost končí a hodně si to zasloužili za tu dřinu po celou sezonu. Kdybychom dnes prohráli, tak bychom přišli o celosezonní práci. Byli bychom zklamaní a asi bychom to ani nerozchodili. Těžko by se šlo do letní přípravy.

Nemáte strach z oslav?

Naštěstí tady bydlím a vždycky mě ta má buzola nějak dovede domů. (smích) Určitě to zvládnu. Ale jsem trenér, takže to musím trochu hlídat a ne se úplně odpálit.

Jaká pro vás byla sezona celkově?

S Plzní jsme byli hodně namlsaní a věřili jsme, že bychom to mohli dát. Před sezonou bych bral bronz všemi deseti. Má pro nás velkou cenu.

V týmu je navzdory odchodům velký potenciál, souhlasíte?

Je obrovský. S týmem jsem se velmi rychle sžil, každý věděl, co od koho očekávám. Teď budeme muset hodně věcí změnit. Odchází nám oba brankáři, z obrany vypadne Dokoupil, z útoku Pepa Dobeš. Budou tam zásahy, které se budou těžko nahrazovat, ale to je život.

Mladí kluci to tu mají dobře našlápnuté, jen občas dochází k té chybě, že odchází do zahraničí příliš mladí, nevyhraní. Osobně si myslím, že odejít někde do druhé bundesligy a být tam dvojkou, není to, co potřebují. Pro ně je důležité, aby hráli třeba šedesát minut. Česká liga má podle mě velmi dobrou úroveň, takže těm ročníkům 2001, 2002 velmi doporučuji, aby zůstali ještě chvíli tady. To Německo nebo Francie jim neuteče.

Kdo pro vás byl tahoun týmu?

Nerad se vyjadřuji konkrétně. U nás má každý svou úlohu, ví, co se od něj očekává. A v tom svém si má odvést maximum. Plnili si to velmi dobře.

Působíte rok na Valašsku. Jak se vám zde líbí?

Valaši jsou úžasní. Dali mi tady obrovskou podporu, drželi mi palce a doufám, že jsme jim to vrátil. Těším se, až si odpočinu, až nebudu muset vstávat uprostřed noci. Já jsem dnešním dnem definitivně skončil s házenou, budu chodit na tréninky jen s úsměvem, zda si zahrajeme fotbal nebo něco jiného a od 11. července pojedeme dál.

Mluví se o rozšíření ligy o slovenský Prešov. Jaký máte na to názor?

Nevím, v jakém je to stádiu, ale my hlasovali pro. Budou to dva super zápasy a velké oživení ligy. Českou házenou to může posunout vpřed.

ROBE ZUBŘÍ – DUKLA PRAHA 37:28 (19:10)

Konečný stav série: 3:2

Nejvíce branek: Dobeš 7, Mořkovský 6, Jurka 6 – M. Březina 4, F. Březina 4, Zelenka 3. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 1000.

DAVID JANOŠEK