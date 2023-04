Opět s jedničkou na voze vyrazí vstříc nástrahám víkendového 41. ročníku Valašské rally Jan Kopecký. Na cestu za svým desátým mistrovským titulem vydá s navigátorem Janem Hlouškem v novém soutěžním voze Škoda Fabia RS Rally2. Společně mají v plánu účast na sedmi závodech českého kalendáře.

Jan Kopecký obvykle na domácích tratích kraluje | Foto: se svolením Jana Kopeckého

„Chceme bojovat o další titul mistra ČR v automobilových rallye a jsem rád, že k tomu budeme mít k dispozici nový vůz Škoda Fabia RS Rally2. Pořídit tento speciál bylo nesmírně těžké, v tomto směru musím poděkovat společnostem AGROTEC Group, Škoda Auto a Škoda Motorsport. Přece jen Škoda se snažila v tomto období vykrýt šampionáty nadřazené národním, jako jsou WRC a ERC. My jsme však auto poptávali velice brzy, už někdy v loňské sezóně. Nakonec dorazilo do našeho zázemí v Kostelci nad Orlicí začátkem března. Dnes už mohu zpětně říci, že existovala úvaha, že bychom se s ‚eresem‘ zúčastnili už loňské Barumky, což se nerealizovalo,“ upřesnil zkušený soutěžák a bývalý tovární pilot Škody Jan Kopecký.

Rodák z Kostelce nad Orlicí byl jedním ze čtveřice testovacích jezdců, který se Škodou Fabia RS Rally2 najezdil na asfaltových testech tisíce kilometrů. „Díky tomu, že jsem byl součástí vývojového týmu, jsem získal hodně zkušeností. Vím, jak auto nastavit na české podmínky, abych byl maximálně spokojený. Ale musím se stále opakovat. Bylo fakt těžké udělat něco rychlejšího a spolehlivějšího, než byl model Rally2 evo. Toto auto patří k absolutní světové špičce ve své třídě. RS je jeho nástupcem. Věřím však, že fabii bude rychlejší charakter českých vložek sedět. V polovině března jsme uskutečnili první krátký test v Kostelci nad Orlicí, kde jsme jezdili naši osvědčenou trať a k tomu úsek přes obec Suchou Rybnou. Tam jsme vyzkoušeli, že vše funguje, že fabia netrpí žádným problémem, který by se projevil v prvních kilometrech. S nastavením však nejsme u konce. Ještě nám chyběly k finálnímu doladění nějaké díly. Proto plánujeme do startu Valašky ještě jeden testovací den v Hustopečích, abychom auto vyladili do posledního detailu,“ komentuje nový vůz Jan Kopecký.

Další novinkou je i návrat k pneumatikám Michelin. „Na Valašce bychom chtěli složit reparát za ten loňský závěr. Celý závod jsme vedli, až v poslední zkoušce, kdy bylo hrozné počasí, jsme se propadli o dvě příčky, Věřím, že letos to dopadne lépe a dobrým výsledkem uděláme první krok k obhajobě mistrovského titulu. V naší pozici nemůžeme mít menší cíle. Stejně tak se budeme snažit maximálně uspět v každém jednotlivém závodě,“ doplňuje předsezónní novinky a ambice Jan Kopecký.

(pla)