„Jsem neskutečně šťastný. Dnes to v obraně klapalo a splnili jsme to, co jsme si před zápasem řekli. Všichni věřili tomu, že vyhrajeme,“ těší zuberského pivota, který napomohl odčinit středeční vyřazení z Českého poháru, kdy se stejným soupeřem prohrálo Robe na jeho palubovce 21:27.

Defenzíva Valachů v posledních utkáních dává rychle zapomenout na nepřesvědčivé výkony, která předváděla v prvních kolech sezony.

„Před sezonou se obměnilo dost hráčů, také se nám zranil Korbel, se kterým jsme v obraně počítali. Postupně jsme se do toho ale začali dostávat. Teď se v obdržených brankách pohybujeme mezi nejlepšími třemi týmy, což je výborné,“ dodává specialista na obranu Říha.

Byla to nejdůležitější výhra v sezoně?

Myslím, že výhry nad Karvinou a proti Dukle měly stejný význam. Ve všech těch zápasech jsme hráli dobře. Nacházíme se vedle sebe v tabulce, takže o to je to emotivnější a příjemnější.

Jak jste se vám podařilo srovnat se středeční pohárovou prohrou?

V Plzni jsme nezačali špatně. Pak jsme ale nedali pár branek a už se to s námi táhlo. V jeden moment se soupeř urval, my jsme už nedokázali zareagovat a už byl konec zápasu. Hlavně nás štvalo, že jsme museli do Plzně vůbec jet. Čekali jsme, že po nepovedené loňské sezoně budeme hrát pohár doma, ale upravily se nějak pravidla a dopadlo to bohužel takhle.

Co se za ty tři dny na vašem výkonu změnilo?

Ve středu jsme nesplnili to, co jsme si řekli. Dnes to naopak v obraně klapalo. Celý zápas bránili ti nejzkušenější z nás, kteří méně chybovali, což nás drželo před soupeřem. Do Plzně pár kluků nejelo, nastupovali i naši mladší hráči. Nebylo to špatné, ale ve vítězství jsme nevěřili. Navíc za soupeře hrál ještě Honza Stehlík.

Byla absence Stehlíka tak významná pro dnešní výsledek?

Já si myslím, že určitě. Podle mě je Stehlík jeden z pětice nejlepších hráčů ligy. V tabulce je teď pět vyrovnaných týmů a Plzeň byla díky němu ještě o level výš. Tím, že nebude nějakou dobu hrát, se ty týmy vyrovnají ještě víc.

Zpět k obraně. Plzeň jste udrželi na sedmnácti brankách, což se málokomu povedlo. Lze dnes defenzívě něco vyčíst?

Asi ne. Mira Jurka s Tomášem Řezníčkem před zápasem říkali, že moc branek nedostane, a to se vyplnilo (úsměv). Všichni jsme za to bojovali.

Dostali jste se do čela tabulky, co to pro vás znamená?

Je to jen na jeden týden. Plzeň si dohraje zápas, který jí chybí a půjde zase na první místo. My se musíme soustředit na příští dva těžké venkovní zápasy. Jedeme do Lovosic a pak do Karviné, kde vyhráváme tak dvakrát za deset let. Mají teď našlápnuto z poháru, takže to nebude nic jednoduchého. Budeme muset předvést minimálně stejně povedený výkon, jako dnes.

Na pivotu vedle vás nastupují mladíci Hybner s Dokoupilem. Jak jste zatím spokojen se spoluprací?

Oba jsou jiní. I když je jim dvacet, tak už jde vidět, že jsou to zkušení hráči. Dokoupil má zkušenosti z reprezentace, Hybner má zase neskutečnou postavu a je těžké přes něj přejít. Výborně teď brání na středu i Hrstka, který tam nikdy nehrál. V obraně jsme se teď našli. Snad se to bude ještě zlepšovat a v playoff to bude naše silná stránka.

Oproti loňsku ubylo vyloučení a červených karet. Jste v obraně méně agresivní?

Spíš je nás tam víc zkušenějších hráčů. Víme, kdy soupeři naložit a kdy ne. Vloni tam hrál mladý Štěpán Zeman, kterého rozhodčí tolik neznali a často ho vylučovali.

Sledujete jeho výkony ve vašem bývalém klubu (německý druholigový Coburg – pozn. red.)?

Minulý týden byl vyhlášen nejlepším pivotem kola, ze všech dvaceti týmů. Myslím si, že se tam zapracoval dobře. Štěpán má parametry světového hráče, má kila, má svaly. Jeho výhodou je, že se dokáže přizpůsobit místu, kde zrovna hraje. Povedlo se mu to v české lize, v reprezentaci a teď i v Německu, kde hraje prim. Má tam dobrého trenéra a spoluhráče, takže to ho taky posouvá dál a dál. Určitě o něm ještě uslyšíme.