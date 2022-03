"Myslel jsem si, že Krásno své dva zápasy zvládne, a že budeme muset uhrát v posledním zápasem bod. Někteří kluci se na předešlá utkání v hale dívali. Já jsem nestíhal a přijel jsem až na naše utkání. Když jsem viděl sestavu Tornáda B posílenou o hráče prvního týmu. věděl jsem, že to bude velmi těžký poslední krok, ale snažili jsme se soustředit jenom na sebe. Že skončí samotné utkání bez branek, to bych si nikdy netipl. Spíše jsem čekal, že třeba dáme branku a pak uhrajeme remízu 1:1. Oni drželi míč, my jsme v bloku čtyř od poloviny hřiště bránili. Zvládli jsme to a máme titul," vrátil se k dramatickému vyvrcholení sezony hrající vedoucí mužstva Draků Lukáš Soukup.