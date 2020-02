„Zápas se jednoznačně prohráli naší nedůraznou a velmi slabou obranou, za kterou se nedařilo ani brankářům. Kopřivnice dnes vyhrála zaslouženě,“ shrnul krátce po utkání domácí trenér Dušan Poloz.

Jeho svěřenci nevstoupili do 16. kola Extraligy špatně. Mírný náskok si Valaši udržovali až do 20. minuty. Poté ale začali kupit chyby a hráči Kopřivnice toho využili. Jen díky dobrým zákrokům Maliny a úspěšným střelám Šustáčka šli hosté do šatny s pouze jednobrankovým náskokem.

„Řekli jsme si, že Zubří je doma strašně moc silné, ale že vždycky jednou za sezónu se někomu zápas nepovede. Věřili jsme tomu, že to bude právě dnes,“ uvedl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský, jehož tým vyhrál první poločas 14:13.

Po přestávce se házenkáři Robe Zubří opět dostali do vedení, ale bylo tomu tak naposled. Následný desetiminutový úsek prohráli 0:4 a soupeři se už do konce zápasu přiblížit nedokázali. Na obou stranách hřiště prohrávali osobní souboje, v útoku se Zubřané spoléhali jen na křídelníka Jurku, který v sobotu zaznamenal celkem sedm branek.

Hostující lavička po zápase neskrývala nadšení z dvou důležitých bodů do tabulky. „Celých šedesát minut jsme předvedli koncentrovaný výkon a to především v obraně. Máme teď tým, který má na každém postu dva vyvážené hráče, takže jsme schopni hrát celý zápas ve větším tempu. Skládám poklonu našim klukům za dnešní bojovnost,“ chválil své hráče kouč Veřmiřovský.

To domácí trenér s nasazením svých hráčů spokojený nebyl. „Za bojovnost naše družstvo pochválit nemůžu. Potkal nás dnes totální výpadek v přesilových hrách, ze kterých jsme dali snad jen jeden gól a místo toho jich spoustu dostali. Po zápase jsme si v šatně museli něco vyříkat,“ dodal rozladěný trenér Zubří Poloz, jehož tým naposled porazil Kopřivnici před takřka dvěma a půl lety.

V extraligové tabulce zůstávají Zubřané na čtvrté pozici, jejich sobotní přemožitelé na ně z pátého místa ztrácí tři body. Příští kolo sehrají Valaši opět doma, v sobotu v 19 hodin vyzvou osmý Jičín.

HC ROBE ZUBŘÍ – KH ISMM KOPŘIVNICE 25:29 (13:14)

Zubří: Malina, Mizera – Jurka 7, Šustáček 5, Hrstka 3/3, Řezníček 3, Hlinka 2, Mičkal 2, Dokoupil 1, Dořičák 1, Válek 1, Havran, Mořkovský, Říha, Palát, Přikryl.

Nejvíce branek Kopřivnice: Donoso 7, Bukovský 5, Fulnek a Hiraldo 4. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmimetrové hody: 3/4 – 1/1. Vyloučení: 0:4. Diváci: 981.

DALŠÍ VÝSLEDKY 16. kola: Maloměřice - Frýdek-Místek 22:20 (15:13), Brno – Karviná 26:23 (14:9), Dukla Praha – Lovosice 26:26 (15:10), Nové Veselí – Plzeň 24:30 (10:14), Jičín – Hranice 18:17 (11:8).

1. Plzeň 16 14 0 2 492:404 28

2. Dukla Praha 16 11 1 4 495:409 23

3. Karviná 16 11 1 4 415:372 23

4. ROBE Zubří 16 10 2 4 432:395 22

5. Kopřivnice 16 9 1 6 480:450 19

6. Nové Veselí 16 9 1 6 415:402 19

7. Lovosice 16 7 1 8 448:409 15

8. Jičín 16 6 1 9 382:427 13

9. Hranice 16 6 0 10 395:406 12

10. Brno 16 6 0 10 397:422 12

11. Fr.-Místek 16 2 0 14 358:454 4

12. Maloměřice 16 1 0 15 334:493 2

autor: DAVID JANOŠEK