2. Jiří Korec. V roce 2018 se stal nejmladším primátorem Zlína v jeho novodobé historii. Korec před svým vstupem do politiky působil na pozici vedoucího technického oddělení v soukromé společnosti. Nyní nevládne jenom Baťovu městu, ale i zlínskému hokeji. Město je největším vlastníkem klubu, Korec v něm působí jako prezident. I když je funkce často jenom reprezentativní, na chodu oddílu má zásadní vliv. Společně s kolegy ze zastupitelstva navíc rozděluje peníze do sportu v největším krajském městě.

3. Zdeněk Červenka. Dlouholetý majitel fotbalového Zlína, známý podnikatel. Jeho zemědělský kolos sjednocený pod značkou Lukrom, který zaměstnává sedm stovek lidí, sahá od drůbežáren přes lány moravských polí až po izraelskou techniku. Impérium i po pandemii koronaviru funguje, ročně udělá obrat přes čtyři miliardy korun. I když fotbal už tolik neprožívá a klub by rád někomu předal, zájemci o koupi prostě nejsou. Bez Červenky by ševci ligu určitě nehráli.

4. Zdeněk Zemek. Známý miliardář a majitel ocelářského holdingu Z-Group steel coby lokální patriot před patnácti lety zachránil upadající Slovácko, které z druhé ligy oddlužil a vytáhl zpátky do nejvyšší soutěže. Po chudších letech má za sebou celek z Uherského Hradiště historickou sezonu, ve které přepsalo řadu rekordů a dostalo se až do evropských pohárů. I když byl potrestán na podvodně získané licence pro jeho fotovoltaickou elektrárnu VT Sun v Chomutově, dál klub finančně drží. Bez jeho podpory by zřejmě Uherské Hradiště o ligový fotbal přišlo.

5. Zdeněk Zlámal. Známý podnikatel dříve působil jako šéf dvou třetiligových klubů - Hulína a Kroměříže. V roce 2013 se stal místopředsedou FAČR, když ve volbách neměl v moravské komoře protikandidáta. Ve funkci vydržel dvě volební období, loni sice kandidoval znovu, ale svůj post neobhájil, když prohrál s Jiřím Šidliákem. Fotbalu zůstává věrný dál. Chodí na ligu, jezdí do Zlína i do Uherského Hradiště. Pořád má o dění ve FAČR i v ligovém zákulisí přehled, sleduje i nižší soutěže.

6. Zdeněk Grygera. Bývalý vynikající obránce, český reprezentant, který se stal mistrem Evropy hráčů do 21 let a na EURO v roce 2004 získal bronz. Jako hráč nosil dres nejen Sparty, ale i Ajaxu, Juventusu Turín či Fulhamu, na rozdíl od řady bývalých spoluhráčů se po konci kariéry nespokojil se životem rentiéra, ale pomáhá Zlínu, kde působí coby generální manažer a viceprezident klubu. V budoucnu by se mohl stát i místopředsedou FAČR za Moravu.

7. Miloslav Regner. Loni oslavil sedmdesátku, ale pořád zůstává hlavním mužem Barum Czech Rally Zlín. Regner je duší nejproslulejší rallyové soutěže v Česku. V pozici pořadatele se na barumce objevil poprvé v roce 1974. Brzy se stal tajemníkem soutěže a od roku 1998 jejím ředitelem. Právem je označován jako jednoznačně nejvýraznější osobnost zlínské rally. Díky své aktivní práci si v prostředí automobilového sportu brzy získal respekt a uznání. Regnerův tým dovedl systematickou prací svou soutěž až mezi evropskou elitu. Podílí se také na rozvoji veteránského hnutí, s Ladislavem Samohýlem stál u vzniku nového seriálu GRAND PRIX historických automobilů. S manželkou Martou se účastní soutěží a srazů veteránů s Fiatem z roku 1925, který má po svém tatínkovi.

8. František Hubáček. Loni v dubnu byl na valné hromadě zvolen novým předsedou Zlínského krajského fotbalového svazu, když předtím čtyři roky zastával funkci místopředsedy. Bývalý starosta Luhačovic, kde v současnosti pracuje jako tajemník, kromě dlouholeté práce pro lázeňské město předtím úspěšně působil také ve školství. Do roku 2014 byl šéfem klubu FK Luhačovice, kde působil jako hráč, trenér mládeže i funkcionář.

9. Pavel Brímus. Dlouholetý fotbalový funkcionář sice přišel o místo ve výkonném výboru FAČR a na krajském svazu je „jenom“ místopředsedou, dál ovšem šéfuje zlínskému OFS a rovněž zůstává manažerem okresního sdružení České unie sportu. Díky svým zkušenostem, přehledu a kontaktům dokáže klubům vyjednat dotace, sehnat prostředky na údržbu či rekonstrukci.

10. Roman Macek. Dlouholetý šéf zlínské Fatry patří mezi významné sportovní funkcionáře. V klubu má zásadní slovo, o zásadních věcech však rozhoduje i v Praze, kam jezdí coby člen výkonného výboru Českého volejbalového svazu. I když se Fatře letos nedaří a dosud v extralize nezvítězila za tři body, bez něj by zlínský volejbal extraligu jen těžko hrál. Díky synu Romanovi, jenž prošel Juventusem Turín a nyní působí ve švýcarském Luganu, má i blízko k fotbalu.