„Ale byli jsme partnerem v A kategorii minimálně pro určitou část týmů, to mne těší. Mnozí si mysleli, že budeme jen do počtu, ale nebylo tomu tak," říká v rozhovoru dvaačtyřicetiletý centr.

Za což to před dvěma lety z elitní kategorie sestupovalo Švédsko s Japonskem, kteří skutečně byli tehdejšími výkony jinde od ostatních, letos se sestupová skupina hodně vyrovnala. Krom suverénního Ruska startujícího pod hlavičkou RPC si záchranu vybojovali Norové, o patro níž padá Slovensko s Itálií, která přitom ještě před třemi lety na paralympiádě hrála o bronz.

Zdroj: Youtube

Slovensko mělo pět zlínských zástupců, Martin Joppa se podílel na čtyřech z pěti branek svého týmu (3 góly a 1 asistence) a stal se nejproduktivnějším hráčem svého týmu. Dávid Korman si na tu zbylou slovenskou trefu připsal asistenci a společně s Joppou se v tabulce pravdy jako jediný z týmu dostal na +2. Dalšími zástupci Moravanů byli Slavomír Ferenčík, Róbert Turic a zpovídaný Marian Ligda.

Mariane, jako Slovensko máte za sebou premiéru v elitní kategorii, leč zakončenou sestupem. Jak ji hodnotíte?

„Všeobecně šampionát v hlavní kategorii je pro nás velká zkušenost, něco nového pro všechny jako tým. Hokej je zde o mnoho rychlejší, člověk nemá čas si hrát s pukem, musí být soustředěný na každý okamžik, na každou sekundu hry. Jednoznačně se ukázalo, že je potřeba více hráčů do týmu, aby si tahouni mohli odpočinout a měli víc energie něco se zápasem udělat. Viděli jsme, kde je svět a kde jsme my. Není se na co vymlouvat, OK, je nás míň, ale vždy se dá něco zlepšit. Ne asi se přiblížit k těm úplně TOP, ale někde k pátému, šestému místu. Tak to teď vnímám."

Prohru 0:7 s Ruskem pomineme, míň od nich vlastně ve skupině ani nikdo nedostal, ale co chybělo v tom osudovém utkání s Norskem. Byl to zase ten úzký kádr?

„Na to se nechci vymlouvat, hrajeme s tím, co máme. S Norskem to ale podle mě nebylo celé úplně tak o fyzičce jako o nastavení hlav. Jak jsem říkal, na této úrovni je potřeba být naplno soustředěný na každý okamžik, tady už neexistuje slabý hráč, kde by se dalo něco odfláknout. V tom utkání byly okamžiky, kdy jsme nedokázali soustředěnost mít na 100% a to rozhodlo. Každopádně na Norech šlo vidět, že mají proti nám velký respekt po tom, co s námi před dvěma lety dvakrát prohráli na turnaji v Itálií. Po psychické stránce jsme je měli na lopatě, bohužel jsme to na ledě nedokázali přetavit v úspěch."

Následně jste však zvítězili 3:1 nad Itálií a zažili pocit vítězství na té nejvyšší úrovni…

„Zažili jsme ho, každopádně chtěli jsme to se stejným soupeřem zopakovat druhý den, jenže první třetina nám zase utekla nesoustředěností. Možná to bylo tím, že právě ten zápas ve skupině jsme považovali za ten důležitější a tak se to sešlo. Byl to zápas, kdy poprvé na Slovensku se vysílal para hokej v televizi, chtěli jsme se národu ukázat, nalákat nové hráče. Navíc od začátku jsme byli nastavení na to, že zápas s Norskem a tento bude pro nás ten hlavní."

Jako kapitán, jste na ten tým hrdý? Porazili jste Itálii, která před třemi lety na paralympijských hrách hrála o bronz, vzdorovali jste Norsku…

„Všichni si na začátku mysleli, že jsme jen do počtu, ale ukázali jsme, že tomu tak není. Byli jsme partnerem v A kategorii minimálně pro určitou část týmů, nenechali jsme tu nic zadarmo a ukázali jsme, že hokej hrát umíme, že nás baví a že chceme vyhrávat."

Vašim nejlepším střelcem se se třemi góly stal Martin Joppa. Opět ukázal, že je to hráč světové úrovně, souhlasíte?

„Je to tak, Maťo je rozdílový hráč. Umí sebrat puk, má hokejové myšlení, dobrou rozehrávku. Navíc je kraťas, umí se dobře vytočit. Ale hokej je týmový sport, je potřeba vyzdvihnout všechny hráče, realizační tým. Byla to velká jízda a krásný zážitek."

Vy jste si ve 42 letech odbyl premiéru na té nejvyšší reprezentační úrovni. Věřil jsi tomu ještě?

„Dva roky dozadu jsem byl jako divák na MS v Ostravě a říkal jsem si, že by bylo pěkné to zažít jako hráč na ledě. Stalo se to skutečností, zahráli jsme si tu, viděli jsme to a víme, do čeho bychom šli příště, kdyby se to podařilo. Je to nepopsatelný vnitřní pocit, o kterém se těžko mluví. V rámci sportu to pro mě není první mistrovství světa, absolvoval jsem je i v jiných sportech, ale v tomto pokročilém věku to je pro mě odměna za tu sportovní kariéru."

Bylo plus, že se hrálo v Ostravě a mohli vás vidět rodiny?

"Byl to dárek pro nás i pro rodiny, že nás mohli vidět na živo. Přes rok nás kvůli tomuto sportu moc nevidí, tady alespoň viděli výsledek."

Celou dobu jste žili v bublině, jaké to bylo?

„Bublina byla únavná. Jsme rádi, že už jsme na svobodě mezi lidmi."

V říjnu vás čeká kvalifikace o Peking. Je to boj o další sen?

„Kvalifikace bude asi ještě náročnější než dostat se tam přes mistrovství. V kvalifikaci budou velmi vyrovnané týmy, bude to brutální boj." (pozn. účastnit by se mělo Norsko, Itálie, Slovensko, Švédsko, Německo, Japonsko).

Výsledky skupiny B na MS: RPC - Slovensko 7:0, Norsko - Itálie 4:3 sn., RPC - Itálie 9:0, Slovensko - Norsko 2:3, RPC - Norsko 18:1, Slovensko - Itálie 3:1: Tabulka skupiny: 1. Rusko 9 bodů, 2. Norsko 5 bodů, 3. Slovensko 3 body, 4. Itálie 1 bod. Zápas o 7 místo: Itálie - Slovensko 4:0.

