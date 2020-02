Mají formu, nebo ne? Zápas pravdy základní části čeká zítra v Praze extraligové házenkáře Zubří. Jen vítěz si podle všeho zajistí výhodnější druhé místo pro play-off.

„Čeká nás strašně těžký zápas s jasným cílem – vyhrát,“ má jasno kanonýr a tahoun Valachů Tomáš Řezníček.

„Mladý tým Dukly je doma silný, je mírný favorit, ale nebojíme se jich. Když podáme každý výkon na hranici svých možností, vyhrajeme,“ má jasno za dva týdny 35letý šutér.

Kdy jste naposledy vyhrál na Dukle?

Zase tolik utkání s ní jsem neodehrál, ale nepamatuji si, že bych v Praze vyhrál. Dukla asi patří mezi jedny z mála palubovek, kde na úspěch čekám. Tak proč to nezlomit teď!

Jakou formu má Dukla?

Neřekl bych, že jsou na svém vrcholu, ale mají dobré gólmany a údernou trojici Klíma, Reichl a Patzel, která dává většinu gólů. Základem tak bude si je pohlídat a mentálně se na důležitý duel připravit.

Máte čím Pražany překvapit?

Prakticky dva týdny jsme se připravovali na jejich vysunutou obranu, která nám moc nevoní. Každopádně musíme bojovat a nic nevypouštět. O taktických věcech mluvit ale nechci. (úsměv)

První zápas jste jasně ovládli. Zde můžete hledat recept na úspěch, ne?

Zde byli skvělí gólmani, navíc nás hnala plná hala, kde si nikdo nedovolil cokoliv vypustit. A když Dukla zatáhla obranu, byla to voda na náš mlýn.

Je krize z přelomu roku zažehnána?

To bych úplně neřekl, minulí soupeři nás neprověřili. Uvidíme na Dukle, to bude ukazatel.

Čím to, že se vám nedařilo?

Je to v hlavě. Na každý tým navíc v průběhu sezony vždycky lehne nějaká deka, naposledy se o tom přesvědčila Karviná. Ani mě to nelítá, jak bych si představoval, ale tragédii a hlavu si z toho nedělám. Když budu pořád trénovat, forma přijde. To je ve sportu normální, už jsem toho také dost zažil.

Jaký jste si dal cíl pro základní část?

Mira Jurka říkal, že bereme jen druhé místo. (smích)

Koho byste si tedy přál pro čtvrtfinále?

Já mám jediný cíl, a tím je medaile. A z tohoto pohledu je mi jedno, koho dostaneme. Pokud chceme vystoupat na vrchol, musíme porážet všechny, co nám přijdou do cesty. Play-off je úplně jiná soutěž, bude vyrovnaná, každý půjde na krev. Snad jen Plzeň, která posílila a má na každý post tři kvalitní hráče, je někde jinde. Ale každý je porazitelný.

Titul vás neláká?

Te by byl úplně nejlepší. Titul mi do sbírky chybí, mám jej tady jen s dorostem. Je to velká motivace, ale svazovat se tím nebudu.

Jak jste spokojen osobně se svými výkony?

Zpočátku to bylo dobrý, ale teď je to jako na houpačce. Možná to je tím, že se na mě soupeři více soustředí. Mám na čem pracovat.