„Na to jsme moc nehleděli. Taky máme dlouhou šnůru výher, kdy jsme prohráli jen v prvním letošním zápase v Karviné,“ říká sebevědomě 20letý zuberský odchovanec.

Díky vysokému vítězství jsou Valaši před play-off stále ve hře o druhé místo v tabulce. Proti oslabené Plzni si v sobotu vybojovali výhodu lepšího vzájemného zápasu.

„V prvním poločase nám tam spadlo skoro všechno, měli jsme sedmdesáti pěti procentní úspěšnost střelby. Po přestávce už to bylo horší, docházely síly,“ popisuje talentovaný házenkář Mořkovský, který už nahlédl i do mužské reprezentace na lednovém Euru.

Čekal jste až tak jednoznačný průběh?

Ani ne. Ale viděli jsme jejich sestavu, že přijeli oslabení. Bylo to na nich znát. Škvařil pak navíc dostal červenou kartu, takže už nemohli ani moc střídat a náskok jsme si udrželi. Těžko říct, jestli to byl náš nejlepší zápas v sezoně. Hlavně jsme rádi, že jsme udělali radost fanouškům, kterých přišla plná hala.

Věříte, že nakonec vyjde i to druhé místo?

Hlavně musíme vyhrát v Kopřivnici, musíme jít do toho zápasu stejně naplno, jak proti Plzni. A pak se uvidí, jestli náhodou Plzeň neprohraje. Chceme jít do play-off v nějaké dobré formě a s vítěznou sérií. Vlítnout do něj ve fyzické a psychické pohodě.

Koho byste chtěl za soupeře ve čtvrtfinále?

Po dnešku je jasné, že to nebude Dukla, což je pro nás dobře, protože u nich jsme vyhráli jen o gól a doma jsme s nimi měli velké potíže. Jinak je mi to jedno, koho dostaneme. Pokud chceme dosáhnout našich cílů, tak musíme porazit kohokoliv.

Jak se vám dnes hrálo ve speciálních žlutomodrých dresech?

Je to nezvyk. Ani jsme v nich raději netrénovali, abychom je nepotrhali, takže jsme si na ně zvykali až v utkání. Jednou se mi v útoku stalo, že se mi před očima mihl žlutý neznámý flek, ale naštěstí jsem si zavčas uvědomil, že je to spoluhráč (úsměv). Klidně bychom v nich mohli i pokračovat.

V zápasech býváte často zbytečně vylučován, bojujete často s horkou hlavou?

I dnes jsem na konci dostal dvě minuty plus další dvě za řeči. Bylo to ode mě zbytečné, ale nesouhlasil jsem s verdiktem rozhodčího, divil jsem se tomu vyloučení. Je to moje hloupost a play-off si to nemůžu dovolit. Nedávám emoce moc najevo, ale když se to ve mně postupem času nahromadí, tak někdy holt bouchnu.

Dal jste zatím nejvíc branek v lize, láká vás koruna střelců?

Vůbec to nesleduju. Dívám se hlavně na to, jak se nám vede jako týmu. Je to samozřejmě super, že se mi střelecky daří, ale chci hlavně pomáhat týmu. Nic slíbeného doma ani v klubu za první místo mezi střelci nemám (úsměv).

V Zubří jste prodloužil smlouvu do konce příští sezony, odchod letos tedy nehrozí?

Určitě ne, příští sezonu budu hrát tady. Chci ještě zůstat v Zubří a dál se tu rozvíjet. Pak když se poštěstí, tak chci jít do zahraničí, ale už jako hotový hráč. Ať mě tam nemají za nýmanda a nesedím tam na lavičce. Láká mě Německo, ale uvidíme, kam mě osud zavane.

Na lavičce české reprezentace nově nastoupí španělský trenér Xavier Sabate. Co na změnu říkáte?

Trochu mě to překvapilo, protože pan Trtík byl dobrý trenér a výborně nás připravil na Euro. Určitě španělský kouč přinese do týmu něco nového. Nebude to mít na plný úvazek, protože trénuje ještě Wislu Płock. Uvidíme, jak si to všechno sedne, ale doufám, že to bude šlapat.

DAVID JANOŠEK