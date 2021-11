„Jsem rád, že se mi střelecky daří, důležitější jsou však týmové výsledky! A ty v neděli v Plzni nebyly valné,“ mávl rukou 19letý talentovaný odchovanec Zubří a student posledního maturitního ročníku v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm.

„Moc mě láká zahraničí, ale až po škole. Rád bych si zahrál špičkové soutěže v Německu nebo ve Francii, přičemž upřednostňovat budu prostor před zvukem klubu. Chci dál hrát minimálně čtyřicet minut za zápas, abych mohl dát házenkářsky růst. Nějaké nabídky už mám na stole, přičemž jedno vím určitě – měnit dres v rámci české extraligy určitě nebudu,“ uklidnila fanoušky talentovaná urostlá spojka ze Zubří.

V neděli jste toužili slibně rozehrát sérii Evropského poháru v Plzni, ale nakonec jste prohráli o osm branek (27:35). Co se stalo?

Přitom dvacet minut jsme na západu Čech dominovali, vedli 9:6 a vše vypadalo slibně. Bohužel následně se změnil náš přístup, začali jsme si myslet, že to půjde samo. Polevili jsme v obraně a už se to s námi vezlo. Ještě po přestávce jsme za stavu 22:21 byli ve hře, ale poté domácí odskočili a my nedokázali reagovat.

Co tedy v neděli rozhodlo?

Porazili jsme se sami, vytvořili hodně technických chyb, navíc neproměňovali vyložené šance. Plzeň náš ničím nepřekvapila, víme co hrají. Nepomohlo ani mých 12 branek ze 17 pokusů, ani na třetí pokus jsem se bohužel skalpu Plzně nedočkal.

V čem vám tedy Západočeši nesedí?

Asi v ničem konkrétním. Prostě jsou zkušenější než my a některé dílčí stavy dokáží lépe uhrát, vyhodnotit. Nedělají zbytečné chyby, nemají hluché úseky, dokáží téměř vše potrestat.

Je tedy o postupujícím v Evropském poháru rozhodnuto?

Vůbec ne! Jsme teprve v poločase. S Duklou jsme také dokázali předvést obrat o 12 branek a potřebovali na to 25 minut. Nyní na to máme celý zápas, stát se může cokoliv. Rozhodně zbraně neskládáme, spoléháme také na fanoušky!

Co musíte v odvetě změnit?

Hlavně přístup! Musíme přidat v bojovnosti a nasazení, v neposlední řadě se vyvarovat zbytečných chyb, 18 je hodně! Moc bych rád na čtvrtý pokus konečně Plzeň porazil.

Jak se díváte na zuberskou cestu Evropským pohárem?

Pozitivně, dalo nám to velké sebevědomí, hlavně dvojzápas s Velenje. Čekali jsme, že nás přejedou a opak byl pravdou, hodně nám to pomohlo. Horší to nyní bylo v úvodních dvou kolech, kdy celky z Kypru a Bulharska měly spíše druholigovou úroveň. Největší stopu na nás zanechali Slovinci.

V extralize je Zubří čtvrté. Jste spokojení?

Na rozdíl od minulé sezony určitě. Ale i nyní jsme měli některé zápasy zvládnout, hlavně ten v Novém Veselí nebo doma s Karvinou. Ta je ale asi ještě o kousek výše. Věřím, že je časem doženeme.

Cíl pro základní část zůstává stejný?

Ano, skončit do čtvrtého místa a začít play-off s výhodou domácího prostředí. Jméno soupeře neřešíme. Pokud se chceme dostat až na vrchol, musíme porazit kohokoliv. Bavit se nyní o titulu je zbytečné, ale vždy mám nejvyšší ambice!

Jak jste spokojen s vašimi výkony?

Po minulé sezoně je tlak na mě větší, soupeři se na mě více připravují. Nyní je to pro mě těžší, ale věřím, že se se vším rvu docela dobře. Mám stále co zlepšovat, Jícha ještě nejsem. (smích)

Smlouvu máte do konce sezony, už kolem vás létají přestupová lana?

Ano, už mám na stole nějaké nabídky, některé i konkrétní. Nyní ještě není čas toto řešit, ale je příjemné, když cítíte o sebe zájem.

Nemrzí vás, že zatím chybíte v nominaci na lednové ME?

Naposledy jsem se musel ze zdravotních důvodů omluvit, ale nyní jsem již připraven reprezentovat, je to pro mě vždy velká čest. Do 18. prosince nyní budu bojovat na klubové úrovni, pak budu připraven na případnou nominaci. Rád se ještě o ni poperu.