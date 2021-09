„Čeká nás hodně exotický soupeř z Kypru. Osobně Apoel neznám, ovšem spoluhráči říkali, že bychom přes něj měli postoupit. Protože i já chci vždy vyhrát a uspět, věřím, že hned v prvním zápase uděláme důrazný krok,“ je optimistou jeden z nejzkušenějších hráčů Robe Miroslav Jurka.

A byl to právě on, kdo se v úvodním duelu nejvýznamněji podílel na úspěchu v Praze – sedmi góly. „Měl jsem v živé paměti, že před rokem, taky zkraje sezony, jsme tady prohráli o deset branek. A to jsme na Duklu jeli vyhrát,“ nyní jižs úsměvem vzpomíná 34letý házenkář a učitel na základní škole v Kunovicích. „Před zápasem jsem neměl dobrý pocit, ale opak se stal pravdou. Dosáhli jsme na hodně důležité vítězství, jsou to body k nezaplacení,“ cítí levoruký hbitý křídelník.

Je to důrazný vzkaz soupeřům: Pozor, s námi se musí počítat?

(smích) Možná ano. Hlavně jsme tuto výhru potřebovali. Zápas na Dukle byl vyrovnaný a třebaže jsme ztratili čtyřgólové vedení, tým to nezabalil a bojoval do konce. Tady byl asi největší rozdíl – v touze uspět. Důležité ale bude tento úspěch potvrdit – ve středu s Brnem, které jsme loni neporazili.

Co v sobotu rozhodlo?

Rozdíl byl ve výkonech gólmanů. Zatímco náš Šimon předvedl hned několik neskutečných zákroků, nám se podařilo jinak výborného Petrželu vyhnat z brány. To nám psychicky hodně pomohlo a začali jsme si věřit. Celkově naše obrana byla základem úspěchu.

Zubří začalo praktikovat nový herní prvek, který už přední celky jako Karviná mají ve svém repertoáru – tedy útok v sedmi bez brankáře. Jak vnímáte tuto změnu, jak vám to šlo?

Já to znám už ze St. Rafaelu, dokázali jsme nejeden tým tímto překvapit. V Zubří jsme to ale za trenérů Tonara a Poloze moc nezkoušeli, spíše jen v oslabení. A v naší současné divoké přípravě nám asi nic jiného nezbývalo, trenér Dávid to s námi dobře nacvičil a my to úspěšně asi čtvrt hodiny na Dukle praktikovali. A dost úspěšně, pomohlo nám to k obratu. Uvidíme v dalších zápasech…

Cesta domů asi byla veselejší….

Ano, standardní, ale díky výhře veselejší. Navíc s námi jeli i fanoušci, kteří nám hodně hlasitě pomohli. Všichni jsme si to užili, snad podobných cest zažijeme více!

Nyní vás čeká pohárový duel na Kypru. Co víte o soupeři?

Osobně jsem je hrát neviděl. Určitě jsme favority, videorozbory nás teprve čekají. Popravdě já jsem spíše obezřetnější, ale věřím v náš postup.

Cesta na Kypr ale bude složitá. Bude to náročné?

Vyrážíme ve čtvrtek nad ránem. Ale mě to nevadí, pro mě je to příjemná změna, vypadnu z běžného kolotoče. Určitě si to užiji.

I cesta zpět se vám prodlouží. Berete si s sebou plavky na koupání?

Než jsme jeli na Duklu, tak jsme zjistili, že hrajeme někde ve vnitrozemí. Netroufnu si odhadnout, jak daleko je to na pláž, ale protože letíme až o den později večer, bylo by super se vykoupat!

Můžete v evropském poháru stejně jako posledně dosáhnout až na postup do čtvrtfinále?

Loňská sezona byla kvůli covidu specifická, některé zápasy jsme vyhráli u zeleného stolu. Letos je to zcela jiné, jsme ambicemi spíše při zemi. I kvůli mladým si přeji potkat co nejvíce soupeřů. Tyto zápasy je mohou posunout dál a třeba se ukázat. Já už o zahraničním angažmá nesním. (úsměv)

U týmu pracuje nový trenér. Jak se s Peterem Dávidem spolupracuje?

Je to člověk s velkými zkušenostmi ze zahraničí, což je znát. S jeho příchodem se prodloužily tréninkové jednotky o půl hodiny, ve většině případů si sáhneme na dno, dvouhodinovky jsou dost náročné. Asi zapomněl, že nejsme úplně profesionální klub. (Smích) Ale všichni to zvládáme, natrénováno máme dost, sezonu máme nastartovanou zajímavě…