Dubnové mistrovství světa, kam se nominovala už v loňském roce, bylo bez náhrady zrušeno.

„Pro všechny kanoisty to by velký šok. Teď to však naprosto chápeme,“ říká v rozhovoru pro Deník česká reprezentantka. Rodačka z Trojanovic nyní jako medik vypomáhá s ošetřovatelskou prací Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích.

Angažujete se v boji s koronavirem hodně?

Bohužel v průběhu dubna jsem prošla karanténou, takže je tedy moje angažmá v psychiatrické nemocnici slabé. Jelikož je teď všude nedostatek personálu, tak jsem jim nabídla pomocnou ruku. Jako medik tam občas vypomáhám s ošetřovatelskou prací. Taky chci darovat krev, které je teď málo, proto kdo může být dárcem, prosím běžte.

Studujete na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, takže dobrá zkušennost pro budoucí lékařku, ne?

Určitě. Studuji obor Všeobecné lékařství, už jsem ve třetím ročníku, takže to vypadá, že doktorkou opravdu budu. (úsměv). Medicína je velmi zajímavé studium. Je neuvěřitelné, co všechno můžeme vyzkoušet a poznat, je to široký obor. Na fakultě sice nejsou k mému sportování tolik tolerantní, ale nějak to skloubit jde. Člověk se přece jenom musí chovat zodpovědně, mnoho věcí se nejde naučit na dálku.

Chtěla jste být lékařkou od dětství?

Nijak jsem v dětství o medicíně neuvažovala. Napadlo nás to až doma při podávání přihlášek na vysokou školu, protože přírodní vědy mi byly vždy blízké. Byl to trochu slepý výstřel, ale přijali mě a já tohoto pokusu nelituji. (úsměv) Baví mě, že víme o lidském tělu strašně mnoho a přitom je toho pořád hodně tajemného. Taky poznávám, že tato práce je o odvaze, protože je vždy přítomno riziko, že pacientovi ublížíte. Lékař musí mít velké znalosti a já k jejich úspěšnému studiu vděčím právě sportu, který mě naučil píli a jak zvládat nervozitu.

Jak prožíváte současnou situaci?

Moc mě mrzí co se děje, ale vnímám současný stav jako pobídnutí k lepšímu životu. Moje jistoty, jako sport nebo škola, se zastavily, a tak se snažím hledat alternativní cesty. Na letošní sezonu jsem se velmi těšila. Měly jsme v plánu skvělé závody na zajímavých místech, na dlouhém zimním soustředění mě tréninky bavily a já se cítila v dobré kondici. Je to určitá bezmoc a rozčiluje mě představa o co všechno přicházím, ale nezbývá než tuto sezonu přeskočit a věnovat se činnostem, které zrovna můžeme.

Jak to máte s tréninkem? Plníte nějaký individuální plán?

Oddíl je stále zamknutý, ale mám jednu loď i doma na zahradě, proto si občas vyjedu zapádlovat na místní rybník. Upřímně je však moje motivace nulová a pádlování bez divoké vody mě nebaví. V tuto dobu bychom za normálních okolností byly v plném proudu sezony, tréninky šestkrát týdně by patřily k těm nejdůležitějším v roce a každý víkend by se konaly závody. Momentálně na vodě trávím opravdu málo času. Naopak jsem se zlepšila v běhu, cvičím podle videí na internetu, občas vyjedu s rodinou na kole nebo posiluji na zahradě s improvizovaným náčiním. Snažím se udržovat v kondici, aby nástup zpět do tréninkového plánu tolik nebolel.

Jaká je momentální situace v kanoistice?

Situace je velmi nejistá, nedovedu si představit, že nějaké závody letos budou. Hlavní sezona trvá do konce října, zakončena je maratony. Našeho reprezentačního týmu se týká i několik velkých mezinárodních závodů. Oficiálně je v dubnu vše včetně společných tréninků zrušeno, ale troufám si říct, že za chvíli přijde stejná zpráva i ohledně května. Možná se některé české závody o prázdninách a na podzim uskuteční, ale nebude to opravdová rivalita. U těch mezinárodních akcí je situace mnohem komplikovanější. Každá země znamená jiná fáze epidemie, jiné podmínky pro trénink. Těžko říct, jak to dopadne, jen doufám, že nikdo kvůli viru neukončí kariéru a sejdeme se zase příští rok.

Bude těžké obhájit předcházející úspěchy?

Ani ne. Nemám totiž nějaký vyčnívající úspěch, avšak pravidelně se umisťuji na třetím místě na mistrovství Evropy nebo světa do 23 let. To je moje častá pozice. Jenom vybojovat místo v reprezentaci je ale velká dřina. Máme totiž skvělé kanoisty a závody jsou velmi napínavé.

Pořád hájíte barvy Valašského Meziříčí, nebo už závodíte v Praze, kde studujete?

Se začátkem vysoké školy jsem bohužel musela přestoupit do pražského oddílu kanoistiky, kde mě vřele přijali. Ráda se však na Bečvu vracím a členové oddílu z Valmezu jsou mí dobří kamarádi.

Jak trávíte volný čas?

Mám spoustu času na moje projekty a malé cíle. Hodně pomáhám mým rodičům na zahradě, sportuji a konečně jsem se naučila vařit pořádné české jídla. Taky profesoři mi dávají zabrat a dopoledne trávím učením.