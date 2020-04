„Hlavní letošní prioritou tak pro mě zůstává studium. Chci hlavně úspěšně dokončit vysokou školu,“ přeje si nejlepší sportovec Zlínského kraje za rok 2015, který studuje na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, a proto i v letošní sezoně hájí barvy hanáckého oddílu se stejným názvem.

„Jak to však bude dál, zatím ještě nedokážu říct,“ říká rodák z Valašského Meziříčí.

Právě v doma u rodičů prožívá současnou celosvětovou krizi, v rodném městě strávil i Velikonoce.

„Snažím se nyní pomáhat v domácnosti, na zahradě, na chatě nebo se zvířaty,“ líčí.

Jelikož se snaží úspěšně dokončit studium a právě finišuje se zkouškami a sepisuje bakalářskou práci, v boji proti koronaviru se nijak zvlášť neangažuje. „Snažím se pomáhat hlavně doma,“ říká.

Zatímco ještě nedávno nemohl kvůli vládním nařízením pořádně trénovat, nyní po zmírnění některých bezpečnostních opatření už jezdí na přehradu Bystřička, kde najíždí kilometry a udržuje se v kondici. Jinak trénuje i doma, kde má činky a jiné nářadí.

Na závody si ale bude muset ještě počkat.

„Samozřejmě mě to mrzí, protože po dlouhé zimě jsem se těšil i na kolektiv, který kolem vody je. A přece jen závody jsou jediné místo, kde se všichni potkáváme,“ uvedl Kristek.

Třiadvacetiletý kanoista kvůli pandemii přišel nejen o mistrovství světa dospělých v Americe, kam se ale nestihl ani kvalifikovat, protože zrušeny byly už samotné nominační závody, ale také akce v raftingu. Česká republika měla hostit mistrovství Evropy, světový šampionát se měl zase konat v Číně. „Na obě tyto mistrovství jsem měl jet,“ připomíná.

Zrušeny jsou i veškeré tuzemské závody. „Kdy se začne zase závodit, není vůbec jisté. Uvidí se až podle situace,“ uvědomuje si Kristek.

Člen olomouckého klubu, který závodí na divoké vodě, mezi největší úspěchy kariéry považuje čtvrté místo na mistrovství dospělých, které obsadil na deblkanoi se svým parťákem Filipem Jelínkem z Bohemians Praha. Dále pak triumf na singlkanoi a vítězství na deblkanoi na MS i ME do 23 let.

Loňský rok 2019 byl pro závodníka z Valašska rozlučkový s věkovou kategorií do třiadvaceti let. Kristek uspěl především na závodě v Bosně a Hercegovině, kde získal dvě individuální stříbrné medaile.

Dvakrát druhý byl i v soutěži týmů na singlkanoi i deblkanoi na dlouhém sjezdu, ve sprintu ze závodu týmů na singlkanoi bral zase bronz.

„Dále se mi povedlo vyjet si mistrovství světa ve sprintu dospělých, kde se mi podařilo probojovat do finále a skončit osmý,“ informuje.

Na světovém šampionátu v raftingu, který se loni konal v Austrálii, se s posádkou AC Rafting team Bula dokonce stal absolutním mistrem světa do 23 let. „Takže já považuji loňský rok za hodně úspěšný,“ dodává Kristek.

Na sezonu 2020 ale zřejmě moc rád vzpomínat nebude. Tak snad klapne alespoň ta škola.