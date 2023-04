Nacházející víkend ve sportu přináší především další kolo nižších fotbalových soutěží, které se startem jara nabírají na intenzitě. Od tohoto víkendu se totiž hraje již ve všech okresech Zlínského kraje.

Velkou oporou zlínských hokejistů v cestě za triumfem v Chance lize byli věrní a hlasití fanoušci Beranů. | Video: Hejtmánková Iveta

PÁTEK 14. DUBNA

FOTBAL

MSFL: Slovácko B – Uničov (16, hřiště Kunovice), Kvítkovice – Znojmo (17).

SOBOTA 15. DUBNA

ATLETIKA

Zlínská lesní hodinovka ve Zlíně – 41. ročník (10, start na Lesní čtvrti u Altánu u Spáleného Dubu).

CYKLISTIKA

Chřibská 50 – 20. ročník (11, start hlavního závodu na Výstavišti Floria v Kroměříži).

FLORBAL

Zlínská liga mužů: Slušovice – Hluk C (9), Valašské Meziříčí Y – Holešov (10.30), Počenice C – Hluk C (12), Slavičín – Valašské Meziříčí Y (13.30), Počenice C – Holešov (15), Slavičín – Slušovice (16.30, vše SH ZŠ Slušovice).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Zlín – Olomouc (16). MSFL: Kroměříž – Rosice (16). Divize: Valašské Meziříčí – Bohumín (10), Skaštice – Holešov, Vsetín - Baťov (16).

Krajský přebor: Luhačovice – Morkovice (10.15), Kvasice – Slušovice, Bystřice p.H. - Štítná n.Vl., Nevšová – Napajedla (16). I. A: Vidče – Kateřinice, Rožnov p.R. - Prostř. Bečva, Kelč - Val. Meziříčí B, Horní Lideč - Val. Příkazy, Val. Polanka – Vigantice, Zborovice – Kunovice, Mladcová - Nedachlebice (16). I. B: Halenkov – Hovězí, Jaroslavice - Holešov B, Tečovice – Chropyně, Ořechov – Slavkov, Prakšice – Zdounky (16).

Okresní přebor Zlín: Luhačovice B - Val.Klobouky (13.30), SK Zlín – Jasenná (17). Zlín III. třída: Louky B - Napajedla B, Fryšták B/ Lukov – Kašava (16). Zlín IV. třída: Horní Lhota - Příluky B, Val. Klobouky B – Smolina (16).

Okresní přebor Kroměříž: Pravčice – Břest, Záhlinice - Morkovice B (16). Kroměříž III. třída: Rusava – Mrlínek, Komárno – Rajnochovice, Troubky – Bezměrov, Zlobice - Záříčí (16).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Nezdenice – Babice, Strání B – Jalubí (16). Okresní soutěž Uherské Hradiště: Drslavice – Sušice, Hluk B – Hradčovice, Bystřice p.L./Bánov - Suchá Loz (16).

Okresní přebor Vsetín: N.Hrozenkov/VKK B – Jarcová, Střítež/Hrachovec B – Ústí, Hutisko - Bynina (16). Vsetín III. třída: Růžďka – Lhotka, Krhová B - Dolní Bečva B (16).

MSDŽ: Uherský Brod – Holešovské holky (10, UT v Havřicích).

HOKEJBAL

Malenovická liga: Tigers Malenovice – Bulls (10), Boston Zlín – Stator (12), Rivermen Malenovice – Scorpions (14. vše Lopik aréna).

HÁZENÁ

I. liga mužů: Zlín – Bohunice (18). I. liga žen: Kunovice – Olomouc (11). II. liga mužů: L. Zubří – Rožnov p. R. (15).

NEDĚLE 16. DUBNA

FOTBAL

MSFL: Zlín B – Hodonín (10.30).

Krajský přebor: Brumov – Strání (10.15), Nedašov - Franc. Lhota, Boršice – Osvětimany (16). I. A: Hrachovec – Juřinka, Podlesí - V. Karlovice, Bojkovice – Bylnice, Koryčany – Nivnice, Dolní Němčí – Buchlovice, Šumice – Těšnovice, Újezdec – Hluk (16). I. B: Zlechov – Malenovice (10), Slušovice B – Fryšták (10.15), Lužkovice - Tlumačov (12.30), Příluky – Poličná, Vlachovice – Jablůnka, Dolní Bečva - Dolní Lhota, Horní Bečva – Lidečko, Prlov – Ratiboř, Choryně - Brumov B, Kroměříž B - Kostelec, Březnice – Louky, Ludkovice – Veselá, Vlčnov - O. N. Ves, Topolná – Lhota, Uh. Ostroh - Velký Ořechov, Polešovice - Staré Město (16).

Okresní přebor Zlín: Slopné – Újezd, Návojná – Vizovice, Poteč/Francova Lhota – Štípa, Vysoké Pole – Hvozdná (16). Zlín III. třída: Drnovice – Bratřejov, Bohuslavice n/Vl. - Březůvky (14), Biskupice – Lačnov (15), Rudimov – Petrůvka (15.30), Halenkovice – Doubravy, Pohořelice – Březová, Tečovice B – Spytihněv, Mysločovice – Žlutava, Nedašova Lhota – Rokytnice, Pozlovice - Šanov (16). Zlín IV. třída: Mysločovice B – Provodov, Jestřabí - Sehradice (10), Lipová – Tichov (14), Racková - Hřivínův Újezd, Jaroslavice B – Komárov, Kudlov – Dobrkovice, Zádveřice – Neubuz, Trnava - Lužkovice B, Všemina – Lípa, Loučka - Nedašov B (16).

Okresní přebor Kroměříž: Kvasice B – Hulín, Slavkov p. H. - Žalkovice, Skaštice B – Lubná, Počenice – Rymice, Žeranovice – Němčice (16). Kroměříž III. třída: Dřínov – Ludslavice, Míškovice - Zahnašovice (13), Bystřice p.H. B – Chvalčov, Tučapy – Prusinovice, Roštění - Hlinsko p. H., Martinice – Loukov, Zborovice B – Lutopecny, Rataje – Střílky, Bařice - Roštín (16).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Kněžpole – Nedakonice, Huštěnovice – Havřice, Jarošov - Slovácko C, Traplice/Jankovice – Bánov, Ostrožská Lhota – Bílovice (16).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Mistřice - Popovice (10), Uh. Ostroh B – Částkov (13.30), Záhorovice - Horní Němčí, Březová - Přečkovice (15), Kostelany n.M. – Stříbrnice/Boršice, Velehrad – Mařatice, Vážany – Březolupy, Boršice u Bl. - Pitín/Bojkovice, Korytná – Komňa, Rudice - Dolní Němčí B (16).

Okresní přebor Vsetín: Zubří – Huslenky, Valašská Bystřice – Krhová, Hošťálková/Kateřinice B – Zašová (16). Vsetín III. třída: Velká Lhota – Kladeruby, Police/Juřinka B – Branky, Loučka - Rožnov B, Lhota u Vs. - Ratiboř B, Valašská Senice – Střelná, Leskovec – Janová, Liptál - Študlov/Lidečko B (16).

II. liga žen: Trinity Zlín – Teplice (14, UT na Vršavě).

HÁZENÁ

MOL Liga žen: Zlín – Plzeň (18). I. liga mužů: Vsetín – Dvůr Králové (16).