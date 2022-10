SOBOTA 1. ŘÍJNA

ATLETIKA

Běh na počest Emila Zátopka ve Zlíně (10 start u 21. budovy v Baťovském továrním areálu).

Lázeňský půlmaraton v Luhačovicích – 1. ročník (13, start na Lázeňském náměstí).

Běh na 2 míle v Přílukách (9, start u budovy Madal Bal).

CYKLISTIKA

Závod horských kol Zlínská 50 – 14. ročník (12, start u 21. Budovy, areál Svit, v ulici J. A. Bati).

FLORBAL

Národní liga: Rožnov pod Radhoštěm – Pelhřimov (17.30, SH SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm).

Divize mužů: FBC SLOVÁCKO – Paskov (18, SH Slovácká Uherské Hradiště).

2. liga žen: 1. AC Uherský brod – Hluk (9), Bulldogs Brno B – Zlín Lions (10.15), Hluk – Bulldogs Brno B (12), Zlín Lions – 1. AC Uherský Brod (13.15, vše SH ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice).

Zlínská liga mužů: Holešov – Hluk C (9), Slušovice – Valašské Meziříčí Y (10.30), Valašské Meziříčí B – Holešov (12), Hluk C – Slušovice (13.30), Valašské Meziříčí Y – Valašské Meziříčí B (15, vše SH Spartak Hluk). Počenice C – Luhačovice (9), Počenice B – Slavičín (10.30), Luhačovice – Počenice B (12.30), Slavičín – Počenice C (15, vše SH Morkovice).

FOTBAL

MSFL: Uherský Brod – Slovácko B, Kroměříž - Velké Meziříčí (15).

Divize: Baťov – Holešov (15).

Krajský přebor: Luhačovice - Bystřice p.H. (10.15), Kvasice – Boršice, Slušovice – Nevšová, Morkovice – Nedašov (15).

I. A: Rožnov p.R. - Vidče, Juřinka – Kateřinice, Horní Lideč – Hrachovec, Hluk - Koryčany (15).

I. B: Halenkov – Choryně, Poličná - Horní Bečva, Ratiboř - Dolní Lhota, Fryšták – Ludkovice, Louky - Slušovice B, Slavkov - Uh. Ostroh, Zdounky - Staré Město, O. N. Ves - Polešovice (15).

Okresní přebor Zlín: Luhačovice B – Návojná (13.30).

Zlín IV. třída: Lužkovice B – Zádveřice, Příluky B – Trnava, Horní Lhota - Všemina (15).

Okresní přebor Kroměříž: Záhlinice – Žeranovice, Lubná – Němčice, Břest – Žalkovice, Hulín - Skaštice B (15). Kroměříž III. třída: Hlinsko p. H. - Komárno, Rajnochovice – Rusava (15).

Okresní přebor Uherské Hradiště: Slovácko C - Ostrožská Lhota, Strání B – Kněžpole (15).

Okresní soutěž Uherské Hradiště: Dolní Němčí B – Komňa, Pitín/Bojkovice - Žítková (15), Drslavice – Velehrad (16.30).

Okresní přebor Vsetín: Ústí – Zašová, N.Hrozenkov/VKK B - Hošťálková/Kateřinice B (15).

Vsetín III. třída: Dolní Bečva B – Branky, Krhová B – Kladeruby, Študlov/Lidečko B (SD) – Janová, Liptál – Střelná (15).

MSDŽ: Uherský Brod – Vlkoš (11.30, hřiště Havřice), Bezměrov – Protivanov (15), Tečovice – Mostkovice (15), Březůvky – Olomouc B (15).

HÁZENÁ

Extraliga mužů: Zubří – Brno (18).

HOKEJ

Extraliga juniorů: PSG Berani Zlín – Mountfield Hradec Králové (12).

Extraliga dorostu: PSG Berani Zlín – HC Olomouc (15.30).

Krajská liga: Uherský Brod – Uherské Hradiště (17), Brumov-Bylnice – Uherský Ostroh (17).

Kroměřížská amatérská liga: HC Senators – UDH Panthers (17), Rebels – Chomýž (18.40), Troubky – Morkovice (20.30).

KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ

Závod na kolečkových lyžích Výjezd na Vysokou – 6. ročník (11, hromadný start závodu dospělých a dorostu v městské čtvrti Bynina ve Valašském Meziříčí).

STOLNÍ TENIS

III. liga mužů: Valašské Meziříčí – Sokol Kostelec-Zlín (14), KST Vsetín – Přerov B (14).

VOLEJBAL

Extraliga mužů: Zlín – Příbram (17).